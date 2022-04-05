Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально сообщила, какие санкции Евросоюз собирается ввести против России в рамках пятого пакета ограничений.

Среди них:

запрет на импорт угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год;

полный запрет на транзакции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ;

запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением доставки продуктов питания, гуманитарной помощи и энергоносителей, а также запрет на работу в ЕС автотранспортных операторов из России и Беларуси;

запрет на экспорт в ключевых областях (полупроводники, машиностроение и транспорт) на сумму 10 миллиардов евро в год;

запрет на импорт товаров из России (древесина, цемент, морепродукты и алкоголь) на сумму 5,5 миллиарда евро в год;

запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов;

расширение ограничений в отношении физических лиц.

«Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

США, Евросоюз и другие страны, присоединившиеся к ним, ввели несколько раундов жестких санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Новый пакет ограничений решили ввести после сообщений об убийстве мирных жителей в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области, где до недавнего времени находились российские военные. Россия причастность к убийствам жителей Бучи отрицает.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь