Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Встреча, как пишет «Громадське», не анонсировалась.

После отступления российских войск из Киевской и Черниговских областей в Киев стали возвращаться эвакуированные иностранные посольства, а ряд руководителей европейских государств и институтов приехали в столицу Украины с визитом. В частности, в Киеве побывала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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