С начала апреля восемь стран объявили персонами нон грата более 150 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ

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Табличка с надписью «Площадь В. Зеленского, 1» перед посольством России в Берлине. 5 апреля 2022 года Lisi Niesner / Reuters / Scanpix / LETA

После вторжения России в Украину около 20 западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Только с начала апреля, когда стало известно о гибели мирных жителей в Буче, персонами нон грата стали несколько десятков сотрудников российских посольств в разных странах. В МИД России пообещали отвечать на каждый такой случай, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение о высылке российских дипломатов «недальновидным шагом», добавив, что это «осложнит общение, необходимое для поисков урегулирования».

Страны, объявившие о высылке российских дипломатов с 1 апреля

🇧🇬 Болгария — 1

🇩🇰 Дания — 15

🇪🇸 Испания — 25

🇮🇹 Италия — 30

🇸🇪 Швеция — 3

🇫🇷 Франция — около 30*

🇩🇪 Германия — около 40*

🇱🇹 Литва и 🇱🇻 Латвия — понижены дипотношения, выслан посол РФ в Вильнюсе

Всего с начала войны в Украине персонами нон грата объявлены более 250 дипломатов РФ.

*по данным СМИ

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