С начала апреля восемь стран объявили персонами нон грата более 150 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ
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После вторжения России в Украину около 20 западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Только с начала апреля, когда стало известно о гибели мирных жителей в Буче, персонами нон грата стали несколько десятков сотрудников российских посольств в разных странах. В МИД России пообещали отвечать на каждый такой случай, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение о высылке российских дипломатов «недальновидным шагом», добавив, что это «осложнит общение, необходимое для поисков урегулирования».
Страны, объявившие о высылке российских дипломатов с 1 апреля
🇧🇬 Болгария — 1
🇩🇰 Дания — 15
🇪🇸 Испания — 25
🇮🇹 Италия — 30
🇸🇪 Швеция — 3
🇫🇷 Франция — около 30*
🇩🇪 Германия — около 40*
🇱🇹 Литва и 🇱🇻 Латвия — понижены дипотношения, выслан посол РФ в Вильнюсе
Всего с начала войны в Украине персонами нон грата объявлены более 250 дипломатов РФ.
*по данным СМИ