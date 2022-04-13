Российский контрактник отказался воевать в Украине. В документе о его увольнении написали «Склонен к предательству»

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Российского контрактника уволили со службы из-за невыполнения условий контракта после того, как он отказался участвовать в войне в Украине. Об этом сообщил адвокат Максим Гребенюк.

Военнослужащий отказался участвовать в войне, поскольку провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск. Но после возвращения в Россию, говорит Гребенюк, военного решили отправить на «специальную военную операцию» в Украине.

При увольнении начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать. В ней сказано: «Склонен к предательству, лжи и обману; Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины».

Максим Гребенюк сказал « », что записи, вносимые в учетно-послужные карты, четко регламентированы, а запись о «предательстве» ничем не предусмотрена и «направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего», а также осложнить его трудоустройство, в том числе в правоохранительные органы.

Адвокат сообщил, что прорабатывает возможность обжаловать увольнение военнослужащего в суде, а также аннулировать неуставную печать.

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