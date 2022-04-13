Зеленский объявил о задержании «кума Путина» Медведчука и предложил обменять его на украинских пленных

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Михаил Метцель / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — одного из самых влиятельных пророссийских политиков в стране, которого называют .

Вечером 12 апреля в соцсетях президента была опубликована фотография Медведчука в военной форме и наручниках с подписью «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы».

Еще одно фото задержанного обнародовала Служба безопасности Украины. Его сопровождал такой текст:

Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты! Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните — у ваших преступлений нет ни одного срока давности.

Глава СБУ Иван Баканов выразил благодарность своим подчиненным за «опасную, молниеносную и многоуровневую спецоперацию» по задержанию Медведчука.

В ночь на 13 апреля в очередном видеообращении к нации по итогам 48-го дня войны в Украине Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на пленных украинских солдат.

Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» — в плохом смысле слова не сработало — знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка», вот такой «патриот».

Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность.

Офіс Президента України

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 12 апреля не смог подтвердить информацию о задержании Виктора Медведчука. «Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений… Все-таки такое количество фейков сейчас идет из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных пиар-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным».

В мае 2021 года генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в государственной измене, после чего суд отправил его под домашний арест. Вместе со своим соратником Тарасом Козаком Медведчук подозревается в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности.

27 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину, политик сбежал из-под ареста. Представители Медведчука заявляли, что тот остается в Киеве. В марте деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь», а также ряда других пророссийских партий в Украине была приостановлена.

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