Суд в Киеве поместил под домашний арест «кума Путина» Виктора Медведчука по делу о госизмене

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Печерский районный суд Киева назначил домашний арест депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене.

Следствие просило назначить Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей и оставить за ним право освободиться под залог 300 миллионов гривен (10,8 миллиона долларов).

Виктор Медведчук считается самым влиятельным пророссийским политиком в Украине. Он возглавляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», также в СМИ его называют .

11 мая у Медведчука и его соратника Тараса Козака провели обыски. Тогда же генпрокуратура Украины предъявила обоим политикам обвинение в госизмене. Их подозревают в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности.

В 2019 году в отношении Медведчука уже возбуждали дело о госизмене, но в итоге его закрыли.

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