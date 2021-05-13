Суд в Киеве поместил под домашний арест «кума Путина» Виктора Медведчука по делу о госизмене
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Печерский районный суд Киева назначил домашний арест депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене.
Следствие просило назначить Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей и оставить за ним право освободиться под залог 300 миллионов гривен (10,8 миллиона долларов).
Виктор Медведчук считается самым влиятельным пророссийским политиком в Украине. Он возглавляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», также в СМИ его называют «кумом Путина».
11 мая у Медведчука и его соратника Тараса Козака провели обыски. Тогда же генпрокуратура Украины предъявила обоим политикам обвинение в госизмене. Их подозревают в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности.
В 2019 году в отношении Медведчука уже возбуждали дело о госизмене, но в итоге его закрыли.