В Украине приостановили деятельность пророссийских партий

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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на период действия военного положения любую деятельность политических партий, имеющих связи с Россией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В список запрещенных партий вошли:

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

«Партия Шария»

«Наши»

«Оппозиционный блок»

«Левая оппозиция»

«Союз левых сил»

«Держава»

«Прогрессивная социалистическая партия Украины»

«Социалистическая партия Украины»

«Социалисты»

«Блок Владимира Сальдо».

Офіс Президента України

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ, — заявил Зеленский. — Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни».

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