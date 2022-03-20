В Украине приостановили деятельность пророссийских партий
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на период действия военного положения любую деятельность политических партий, имеющих связи с Россией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В список запрещенных партий вошли:
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»
- «Партия Шария»
- «Наши»
- «Оппозиционный блок»
- «Левая оппозиция»
- «Союз левых сил»
- «Держава»
- «Прогрессивная социалистическая партия Украины»
- «Социалистическая партия Украины»
- «Социалисты»
- «Блок Владимира Сальдо».
«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ, — заявил Зеленский. — Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни».