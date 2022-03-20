Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

В Украине приостановили деятельность пророссийских партий

Источник: Офис президента Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить на период действия военного положения любую деятельность политических партий, имеющих связи с Россией. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В список запрещенных партий вошли:

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь»
  • «Партия Шария»
  • «Наши»
  • «Оппозиционный блок»
  • «Левая оппозиция»
  • «Союз левых сил»
  • «Держава»
  • «Прогрессивная социалистическая партия Украины»
  • «Социалистическая партия Украины»
  • «Социалисты»
  • «Блок Владимира Сальдо».
Офіс Президента України

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ, — заявил Зеленский. — Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни».

Что происходит в Украине

Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине

Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь