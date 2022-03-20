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Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Новый день — новый онлайн. О том, что происходило 19 марта, можно прочитать здесь, а самые важные фотографии субботы можно посмотреть по этой ссылке.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.

Одним из самых заметных антивоенных голосов в твиттере стал американский астронавт Скотт Келли. При этом он пишет по-русски и и вступает в ожесточенные перепалки с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным (которого он называем Димоном).

Прочитайте наше интервью с Келли

Астронавт Скотт Келли начал вести твиттер на русском, в котором ругается с Дмитрием Рогозиным и обращается с воззваниями к россиянам. Мы с ним поговорили

Прочитайте наше интервью с Келли

Астронавт Скотт Келли начал вести твиттер на русском, в котором ругается с Дмитрием Рогозиным и обращается с воззваниями к россиянам. Мы с ним поговорили

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.
  • Вооруженные силы РФ не вели активного наступления, сосредоточив усилия на восполнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников к приграничным с Украиной районам.
  • ВС РФ не пропустили гуманитарный конвой, следовавший из Днепропетровской области в Херсонскую.
  • Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.
  • Российское командование объявило новую волну мобилизации на территории ДНР и подняли предельный возраст подлежащих мобилизации до 65 лет.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Австралия выделит дополнительные деньги на помощь Украине — и введет новые санкции против России

Как сказано в заявлении МИДа страны, Украина получит:

  • 21 миллион долларов на оборону (таким образом, общий размер военной помощи составит $91 миллион);
  • $30 миллионов на гуманитарную помощь — защиту детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (общий размер гуманитарной помощи составит $65 миллионов).

Кроме того, Австралия запретит экспорт в Россию глинозема и алюминиевой руды, что ограничит возможности России по производству алюминия — одной из важных статей российского экспорта.