Война Двадцать пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Новый день — новый онлайн. О том, что происходило 19 марта, можно прочитать здесь, а самые важные фотографии субботы можно посмотреть по этой ссылке.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВВС Украины за прошедшие сутки сбили три российских боевых вертолета.
- Вооруженные силы РФ не вели активного наступления, сосредоточив усилия на восполнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников к приграничным с Украиной районам.
- ВС РФ не пропустили гуманитарный конвой, следовавший из Днепропетровской области в Херсонскую.
- Из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный.
- Российское командование объявило новую волну мобилизации на территории ДНР и подняли предельный возраст подлежащих мобилизации до 65 лет.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Австралия выделит дополнительные деньги на помощь Украине — и введет новые санкции против России
Как сказано в заявлении МИДа страны, Украина получит:
- 21 миллион долларов на оборону (таким образом, общий размер военной помощи составит $91 миллион);
- $30 миллионов на гуманитарную помощь — защиту детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (общий размер гуманитарной помощи составит $65 миллионов).
Кроме того, Австралия запретит экспорт в Россию глинозема и алюминиевой руды, что ограничит возможности России по производству алюминия — одной из важных статей российского экспорта.