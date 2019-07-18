США заявили, что российские С-400 собирают разведданные об американских истребителях F-35

США приостановят участие Турции в программе выпуска истребителей F-35 из-за того, что Анкара российские зенитные ракетные системы С-400. Это следует из заявления администрации президента США и слов представителей Пентагона.

В Белом доме заявили, что решение Турции купить российские системы ПВО «делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35». В сообщении отмечается, что истребители пятого поколения не могут находиться рядом «с российской платформой сбора разведданных», которая может изучить «передовые возможности» F-35.

Замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд на встрече с журналистами несколько раз использовала слово «приостановка», описывая статус Турции в программе F-35, пишет DefenseNews.

Весь турецкий персонал, задействованный в программе, должен покинуть США до 31 июля. К марту 2020 года участие Турции в программе «свернут». На перевод производства из Турции в США нужно 500-600 миллионов долларов, считают в Пентагоне.

Как отмечает Defense One, ранее американские военные неоднократно предупреждали, что покупка Турцией систем С-400 поставит под угрозу F-35, но не объясняли причин.

Турция считается одним из ключевых участников программы F-35. В стране производятся около 900 деталей для этих истребителей. Турция также собиралась приобрести 100 истребителей F-35. Сейчас она владеет четырьмя самолетами, но американские власти рассчитывают вернуть их в США.

США планируют объявить санкции против Турции из-за приобретения российских систем С-400, сообщало агентство Bloomberg 13 июля. Американский закон CAATSA от 2017 года позволяет вводить санкции в отношении стран, покупающих вооружение у России.

В апреле США прекратили поставлять в Турцию оборудование и запчасти для истребителей F-35 из-за покупки систем С-400.