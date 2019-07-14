Bloomberg: США подготовили санкции против Турции из-за покупки С-400

Власти США подготовили пакет санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В чем именно будут заключаться санкции, агентство не уточняет. Источники лишь отметили, что в Белом доме выбрали итоговый пакет санкций из трех различных вариантов. Санкции еще должен будет одобрить президент США Дональд Трамп.

О санкциях будет объявлено в конце ближайшей недели. Как отмечает Bloomberg, 15 июля будет годовщина попытки 2016 года. В Белом доме хотят выждать несколько дней после этой даты, чтобы не сложилось впечатление, что США поддерживают восстание.

Турция стала первой страной НАТО, купившей С-400.

Санкции на страны, покупающие вооружение у России, позволяет налагать закон CAATSA от 2017 года. Из-за покупки С-400 под него уже попал Китай.

В апреле США прекратили поставки в Турцию оборудования и запчастей для истребителей F-35, это было связано с покупкой С-400.