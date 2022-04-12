Зеленский сообщил о задержании «кума Путина» Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста после начала войны

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях о задержании главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский лидер опубликовал фотографию, где политик сидит в военной форме и наручниках.

«Проведена спецоперации благодаря СБУ. Молодцы», — написал украинский президент, пообещав раскрыть подробности позже. СБУ также опубликовала фотографию задержанного.

В мае 2021 года генпрокуратура Украины обвинила Медведчука в госизмене, суд отправил его под домашний арест. Политик покинул место, где должен был находиться по решению суда, после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Представители Медведчука заявляли, что он остается в Киеве. В марте деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Украине была приостановлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании Киевом Медведчука. «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, много фейков генерится», — заявил он РИА Новости.

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Виктор Медведчук считался одним из самых влиятельных пророссийских политиков в Украине. В СМИ его называют президента России Владимира Путина. В 2019 году против Медведчука уже возбуждали дело о госизмене, однако оно не дошло до суда и было закрыто.

По делу о госизмене вместе с Медведчуком проходит его соратник Тарас Козак. Их подозревают в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности.

Подробности о деле Медведчука

Власти Украины обвинили в госизмене «кума Путина» Виктора Медведчука В деле есть эпизод о передаче секретных данных российским спецслужбам

Подробности о деле Медведчука

Власти Украины обвинили в госизмене «кума Путина» Виктора Медведчука В деле есть эпизод о передаче секретных данных российским спецслужбам

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