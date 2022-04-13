Минобороны РФ объявило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морских пехотинцев

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что в Мариуполе «добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты». Среди сдавшихся военнослужащих 162 офицера, сообщил Конашенков.

Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Сообщения о том, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты сдались в плен ранее появлялись в российских телеграм-каналах. Также об этом вечером 12 апреля объявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

В то же время украинские СМИ 12 апреля писали, что подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты смогло выйти из окружения и соединиться с полком «Азов».

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

11 апреля в фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины появилось сообщение о нехватке боеприпасов. 10 апреля в твиттере полка «Азов» появилось видео с заместителем командира полка Святославом Паламаром, который заявил, что у подразделения уже больше двух недель нет связи с политическим руководством Украины.

12 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что у военных, остающихся в Мариуполе, действительно не хватает припасов. «Президент и руководство Вооруженных сил делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам», — сообщил Подоляк.

Подробнее об этом

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

Подробнее об этом

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь