«На Западе думают: „Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился“. Почему они так думают?» Михаил Фридман пожаловался на несправедливость санкций. Он рассказал Bloomberg, как остался в Лондоне без денег

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Я был в шоке, когда на меня наложили санкции. ЕС не понимает, как работает власть в России, и это опасно для будущего. Если лидеры ЕС считают, что я могу подойти к Путину и сказать, чтобы он прекратил войну, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Мы с верили, что мы хорошие друзья западного мира и нас не могут наказать. Я не понимаю логики наказания. На Западе думают: «Эти жадные олигархи могут сказать Путину, чтобы он остановился». Почему они так думают? Все мои британские карты были заморожены. Теперь я должен получать разрешение на траты у правительства Великобритании, которое будет решать, насколько разумен мой запрос. Мои расходы могут ограничить примерно в месяц. Я даже не знаю, как оплатить услуги уборщицы. Видимо, мне придется убираться в доме самому. Ладно, когда-то я был студентом и жил в общежитии с четырьмя соседями, но 35 лет спустя это неожиданно. Я здесь пленник. Я не могу переехать в , у меня нет там дома и доступа к деньгам, чтобы купить его.

Это краткое изложение высказываний бизнесмена Михаила Фридмана, сделанных им в беседе с Bloomberg. Некоторые из высказываний отредактированы с сохранением их смысла.

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