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Моя жизнь изменилась за одну ночь. Все, что я строил 30 лет, сейчас полностью разрушено. Моя семья не понимает, как выжить — я не знаю даже, имею ли я право нанять уборщицу или водителя. Может быть, водить машину придется моей падчерице. Британские юристы не хотят работать с россиянами, у меня не получается найти адвоката, чтобы добиться разморозки достаточного количества средств, чтобы оплатить юридическую помощь и оспорить решение о санкциях. Менее чем через три недели мне грозит высылка из Великобритании. Я не близок к Путину, но для ведения бизнеса в России требуется контакт с президентом, и если мне звонят из Кремля, я должен ответить. Это очень странно — попасть под санкции только за то, что ты встречаешься с президентом. Мне сказали, что изменить решение о санкциях практически невозможно. Я понимаю, когда суд решает, что твои деньги — грязные, но это другая ситуация. Почему ввели санкции — это понятно. Но это нечестно. Ограничения против известных россиян никак не повлияют на Путина.

Это краткое изложение высказываний бизнесмена Петра Авена, сделанных им в беседе с Financial Times. Некоторые из высказываний отредактированы с сохранением их смысла.

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Фото на обложке: Валерий Шарифулин / ТАСС