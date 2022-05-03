Война Шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 2 мая можно почитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
В сегодняшней ежедневной сводке британская разведка рассказывает о состоянии российской армии
- В период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России вырос примерно вдвое. Деньги были инвестированы в модернизацию воздушных, наземных и морских сил.
- Однако модернизация вооружения не позволила России одержать верх над Украиной. Превосходство в численности не удалось превратить в решающее преимущество из-за неудач в стратегическом планировании и оперативном исполнении планов.
- В результате вторжения в Украину российская армия стала значительно слабее — как на материальном, так и на концептуальном уровнях. Восстановление боеспособности будет затруднено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать конвенциональные вооруженные силы.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
ЕС планирует больше сотрудничать с Африкой для замены российского газа
Евросоюз намерен активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения импорта российского газа и сокращения зависимости от Москвы в энергетической сфере почти на две трети в 2022 году, пишет Bloomberg.
ООН: с начала войны в Украине погибли 3153 мирных жителя
Еще 3316 гражданских лиц получили ранения. Среди погибших — 226 детей. Данные приведены по состоянию на 1 мая.
Причиной большей части смертей или ранений является применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
- 1539 человек погибли на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной на момент начала войны.
- 99 человек погибли на территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
- 1515 человек погибли в других регионах Украины.
В Офисе Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивают, что в реальности количество жертв может быть намного выше, так как из регионов, где продолжаются боевые действия, информация поступает с задержкой.
Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, пишет CNN
Как считают западные и американские чиновники, такой шаг позволил бы объявить мобилизацию, чтобы попытаться захватить территории на востоке и юге Украины.
Великобритания передаст Украине военную помощь на 375 миллионов долларов
Как пишет Reuters, в новый пакет помощи войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, тяжелые беспилотники, бронированные автомобили и противобатарейная радиолокационная система.
Феневечи, Киевская область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Слобожанское направление: российские войска продолжили обстрел Харькова и прилегающих населенных пунктов.
- Изюмское направление: российские войска оказывают активное огневое воздействие на подразделения ВСУ.
- Донецкое направление: основные усилия войск РФ продолжают сосредоточиваться на установлении полного контроля над Рубежным и Попасной и продвижении к Лиману и Славянску.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях российские войска активных действий не предпринимали, признаков формирования наступательных групп не обнаружено.
- За последние сутки в Луганской и Донецкой областях отражено 12 атак, уничтожено шесть танков, пять артиллерийских установок, 22 бронемашины и восемь единиц техники противника.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Секретарь СНБО Алексей Данилов — о перспективах подписания мирного договора
С Россией мы можем подписать только их капитуляцию. И чем быстрее они это сделают, тем выгоднее это будет для их страны.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.