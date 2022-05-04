Кадыров: надо начать второй этап и конкретно провести специальную операцию по всей территории Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает необходимым провести второй этап российской «спецоперации» по всей территории Украины. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап.

(цитата по РИА Новости)

По словам Кадырова, во всей Украине нужно установить новую власть и дальше вести диалог с остальными государствами, которые хотят выстраивать отношения. «Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать», — заключил глава Чечни.

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