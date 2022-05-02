Война Шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Я находился в положении заложника — ты берешь то, что тебе предлагают». Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать «за копейки» долю в «Тинькофф»

В интервью газете The New York Times бизнесмен заявил, что на следующий день после его Кремль связался с высшим руководством банка и пригрозил национализировать его, если Тиньков не продаст долю в TCS Group, а финансовая организация не разорвет с ним отношения и не сменит название.

Тиньков назвал сделку «отчаянной распродажей», навязанной ему Кремлем. «Я не мог обсуждать цену. Это было похоже на положение заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры», — заявил Тиньков

О том, что компания Владимира Потанина «Интеррос» купила у семьи Олега Тинькова 35-процентную долю в TCS Group стало известно 28 апреля. В беседе с журналистами Тиньков отметил, что благодарен Потанину за то, что тот позволил ему получить хоть какие-то деньги от продажи.

Предприниматель не раскрыл сумму сделки, добавив, что продал свою долю всего за 3% от того, что считал ее настоящей стоимостью. «Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки», — сказал Тиньков.

Основатель «Тинькофф» также рассказал The New York Times, что нанял охрану после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сообщили ему, что бизнесмену стоит опасаться за свою жизнь. Он пошутил, что, хотя он и пережил лейкемию, теперь его может убить Кремль.

«Мне сказали: „Решение по тебе принято“. Значит ли это, что вдобавок ко всему меня убьют, я не знаю. Я не исключаю этого», — добавил Тиньков.

Бизнесмен беседовал с журналистами по телефону. Он не сообщил, где сейчас находится. В Кремле не ответили на запрос газеты о комментариях.

В последние годы Тиньков в основном жил в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. После российского вторжения в Украину власти Великобритании ввели в его отношении санкции.