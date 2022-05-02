Война Шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 1 мая можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Венгрия пригрозила заблокировать попытки ЕС расширить запрет на импорт российских энергоносителей
- В Белгороде произошло не менее двух взрывов. Они были связаны с «боевыми задачами» российской авиации, жителям области ничего не угрожало, заявили власти региона.
- Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать долю в «Тинькофф» из-за его антивоенных постов. Российские власти его слова пока не комментировали.
- Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина. Режиссеры высказывались против войны.
- Сергей Лавров заявил, что Россия не будет искусственно подгонять свои действия в Украине под День Победы. Он также сказал, что у «Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Российского посла вызвали в МИД Израиля.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Ночные взрывы в Белгороде были связаны с «боевыми задачами» российской военной авиации
Подробности инцидента сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, безопасности жителей региона ничего не угрожало.
Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции.
О каких задачах идет речь, он не уточнил.
С начала войны в Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Минобороны РФ. Главное
- В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29.
- ВКС высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поразили 38 военных объектов Украины.
- Средства ПВО за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У».
- Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС поражены 27 опорных пунктов ВСУ. Артиллерия уничтожила шесть складов боеприпасов.
- Всего с начала войны уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 ЗРК, 2756 танков и других бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы автомобильной техники.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Один из провайдеров в занятом российскими войсками Херсоне отключен от украинских сетей и перешел на сеть Ростелекома. На сообщение проекта NetBlocks об этом обратила внимание «Медиазона» в своем онлайне.
Вечером 30 апреля на территории Херсонской области исчезла сотовая связь и интернет всех украинских операторов, сообщили местные СМИ. Перед этим Генштаб ВСУ заявлял, что российские войска готовят наступление, планируя выйти на административную границу Херсонской области.
Венгрия пригрозила заблокировать попытки ЕС расширить запрет на импорт российских энергоносителей
Страна заблокирует любую инициативу Евросоюза, направленную на дальнейшее расширение запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом в эфире телеканала HirTV объявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.
«Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции, затрагивающие газ и нефть, которые ограничили бы закупки Венгрии», — сказал Гуляш, напомнив, что для принятия санкций необходимо, чтобы их поддержали все страны — члены Евросоюза.
Накануне немецкое агентство dpa сообщало, что Германия готова поддержать эмбарго, но ряд стран, включая Венгрию, по-прежнему против немедленного запрета на импорт российской нефти.
Олаф Шольц: ЕС прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти
Об этом канцлер Германии заявил в интервью The Indian Express. Он также отметил, что многие страны присоединились к санкциям против России, даже если это несет для них «экономические издержки».
Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций из-за российского вторжения в Украину. Последний пакет в том числе включает полное эмбарго на импорт российского угля. Ограничения в отношении нефти из РФ обсуждаются в рамках шестого пакета, сообщали СМИ.
По данным Bloomberg, запрет на покупку этого энергоносителя может начнет действовать в конце года, а до этого ограничения будут вводиться постепенно.
Правительство Новой Зеландии расширило санкции против России, введенные в ответ на вторжение в Украину. Как сообщается на сайте МИД страны, под ограничения попали 170 членов Совета федерации и шесть российских оборонных предприятий (их список пока не приводится).
Лавров заявил, что евреи — «самые ярые антисемиты», а у Гитлера «тоже была еврейская кровь». В Израиле его слова назвали возмутительными
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал «непростительными» и «возмутительными» высказывания своего российского коллеги Сергея Лаврова о евреях.
«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — написал Лапид в твиттере в ответ на высказывания Лаврова.
Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
1 мая Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Отвечая на вопрос, где журналист упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей, считает «денацификацию» своей страны бессмысленной и опровергает видение российских властей на происходящее в Украине, заявил:
Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз.
Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет Минские договоренности.
Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф».
Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объявил, что 2 мая посадка жителей города в автобусы должна была начаться у торгового центра «Порт-Сити». По его словам, при поддержке ООН и Красного Креста были согласованы еще две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну — поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.
Кроме того, к колонне, по информации Андрющенко, можно будет присоединиться на собственном транспорте.
1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заблокированный завод «Азовсталь» в Мариуполе покинули около 100 мирных жителей. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило об эвакуации с «Азовстали» 80 человек.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Город Рубежное, Луганская область. Фотографии этой войны
Почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах и на судах Украины, заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик. Продукцию нельзя вывезти или использовать из-за закрытых морских путей на фоне российского вторжения.
Фрик подчеркнул, что голод не должен использоваться как оружие ни в политическом, ни в экономическом отношении. Он также отметил, что существует «двойной вызов»: продовольствие должно попасть к людям как в Украине, так и в других странах мира, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».
До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортёром пшеницы и производителем кукурузы.
Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, приехавшая в Украину с гуманитарной миссией, побывала в городе Борислав во Львовской области. Джоли и ее команда посетили с подарками реабилитационный центр «Гармония», где живут дети, которых эвакуировали из Луганской области.
Представители центра и местные власти опубликовали фотографии встречи.
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«Я находился в положении заложника — ты берешь то, что тебе предлагают». Олег Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать «за копейки» долю в «Тинькофф»
В интервью газете The New York Times бизнесмен заявил, что на следующий день после его резонансного поста против войны Кремль связался с высшим руководством банка и пригрозил национализировать его, если Тиньков не продаст долю в TCS Group, а финансовая организация не разорвет с ним отношения и не сменит название.
Тиньков назвал сделку «отчаянной распродажей», навязанной ему Кремлем. «Я не мог обсуждать цену. Это было похоже на положение заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры», — заявил Тиньков
О том, что компания Владимира Потанина «Интеррос» купила у семьи Олега Тинькова 35-процентную долю в TCS Group стало известно 28 апреля. В беседе с журналистами Тиньков отметил, что благодарен Потанину за то, что тот позволил ему получить хоть какие-то деньги от продажи.
Предприниматель не раскрыл сумму сделки, добавив, что продал свою долю всего за 3% от того, что считал ее настоящей стоимостью. «Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Продал за копейки», — сказал Тиньков.
Основатель «Тинькофф» также рассказал The New York Times, что нанял охрану после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сообщили ему, что бизнесмену стоит опасаться за свою жизнь. Он пошутил, что, хотя он и пережил лейкемию, теперь его может убить Кремль.
«Мне сказали: „Решение по тебе принято“. Значит ли это, что вдобавок ко всему меня убьют, я не знаю. Я не исключаю этого», — добавил Тиньков.
Бизнесмен беседовал с журналистами по телефону. Он не сообщил, где сейчас находится. В Кремле не ответили на запрос газеты о комментариях.
В последние годы Тиньков в основном жил в Лондоне, где проходил лечение от лейкемии. После российского вторжения в Украину власти Великобритании ввели в его отношении санкции.
Минобороны Великобритании — о войне в Украине
- С начала конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.
- Вероятно, более четверти этих частей выведены из строя.
- Больше других пострадали элитные части российской армии, в том числе воздушно-десантные войска. Вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
21-летняя Полина Ковалевская вела свой дневник, находясь в осажденном Мариуполе. Вместе с родителями и младшей сестрой Лизой она пыталась выжить в Левобережном районе города с 24 февраля по 4 апреля. Потом семью вывезли в ДНР, оттуда Ковалевские переправились в Россию, а 16 апреля добрались до Эстонии.
У дневника Полины нет начала и конца. Начала — потому, что в первые дни войны Ковалевские жили дома, пользовались интернетом и общались с друзьями в соцсетях (девушка стала записывать происходящее в заметки на телефоне только, когда лишилась нормальной связи). Конца — поскольку у беженцев из Мариуполя регулярно проверяли телефоны, Полина стерла тексты и фотографии, на которые могли обратить внимание в ДНР и при пересечении российской границы. «Медуза» с разрешения автора публикует записи из дневника, которые охватывают период с 3 по 17 марта.
Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Кулябина. Оба режиссера высказывались против войны
Большой театр отменил показы балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперы «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, которые были запланированы на майские праздники.
Как сообщается в телеграм-канале театра, вместо «Дон Паскуале» 5, 6, 7 и 8 мая будет показана опера «Севильский цирюльник», вместо «Нуреева» 6, 7 и 8 мая — балет «Спартак». Причины замены спектаклей не называются.
29 марта стало известно, что Кирилл Серебренников уехал из России. Накануне Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение режиссера, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии».
В конце апреля в интервью Euronews Серебренников, комментируя настроения россиян по поводу войны, рассказал, что многие из них стали жертвами «многолетней жуткой пропаганды», а военные действия в Украине назвал «ужасным вторжением». Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях фотографии с выставки антивоенных плакатов в Амстердаме.
Тимофей Кулябин с начала войны публиковал антивоенные посты. В конце марта режиссер уехал в Берлин. Примерно в то же время стало известно, что он покинул пост главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» с 21 апреля.
В Белгороде произошло не меньше двух взрывов
О двух «сильных взрывах» рано утром 2 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе.
Гладков пообещал уточнить подробности позже.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Северском направлении противник из минометов обстреливал позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области. На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.
- На Изюмском направлении продолжаются наступления в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. На Донецком направлении наступление идет практически вдоль всей линии столкновения.
- На Лиманском направлении противник пытается вытеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.
- На Северодонецком направлении основные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.
- На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной.
- На Южнобужском направлении российские войска предпринимают попытки выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева был открыт артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.
- За минувшие сутки только на территории Донецкой и Луганской областей отбиты 10 атак, уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается шестьдесят восьмой день российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о войне и о связанных с ней событиях.