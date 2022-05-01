Война Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

Украина закрыла морские порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне до полного освобождения этих городов от российских военных.

Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле двух сел в Херсонской области, заявив о погибших мирных жителях.

В Киев приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Bloomberg: в шестой пакет санкций ЕС может войти запрет на российскую нефть к концу года и отключение Сбербанка от SWIFT.

ТАСС и РИА Новости сообщили, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли 25 мирных жителей. Полк «Азов» заявил, что с завода вывезли 20 гражданских. Официальные представители сторон конфликта об этом не сообщали.

Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией. Актриса и посол доброй воли ООН встретилась с беженцами из Донецкой области, врачами и волонтерами. Во время воздушной тревоги ей пришлось бежать в укрытие.

Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины». Что это за территории, не уточняется.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.