Война Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 апреля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Украина закрыла морские порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне до полного освобождения этих городов от российских военных.
- Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле двух сел в Херсонской области, заявив о погибших мирных жителях.
- В Киев приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Bloomberg: в шестой пакет санкций ЕС может войти запрет на российскую нефть к концу года и отключение Сбербанка от SWIFT.
- ТАСС и РИА Новости сообщили, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли 25 мирных жителей. Полк «Азов» заявил, что с завода вывезли 20 гражданских. Официальные представители сторон конфликта об этом не сообщали.
- Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией. Актриса и посол доброй воли ООН встретилась с беженцами из Донецкой области, врачами и волонтерами. Во время воздушной тревоги ей пришлось бежать в укрытие.
- Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины». Что это за территории, не уточняется.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Дмитрий Медведев (довольно своеобразно) поздравил россиян с 1 мая и наступающим Днем Победы
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он пишет маркером на доске «С 1мая и приближающимся Днем Победы!», после чего рисует большую букву Z. Затем Медведев смотрит в камеру. На протяжении минутного ролика он не говорит ни слова.
Умерла украинская художница Любовь Панченко. Она была в Буче, когда город занимали российские войска
На 85-м году жизни умерла художница Любовь Панченко, которая жила в Буче, в то числе в то время, когда город занимали российские войска. О смерти Панченко — почетной горожанки Бучи — сообщил мэр города Анатолий Федорук.
«Любовь Панченко не смог сломать КГБ, но она сильно пострадала во время российского вторжения», — написал Федорук.
Спикер Палаты представителей Конгреса США Нэнси Пелоси — в Киеве
Видео встречи с ней опубликовано в телеграм-канале Владимира Зеленского.
Утренняя сводка Минобороны Великобритании о ситуации в Украине
- После взятия под контроль Херсона в начале марта Россия пыталась легитимизировать свою власть над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию.
- Недавно эта администрация заявила о «невозможности» возвращения города под контроль Украины, а также о переходе к расчетам в рублях в течение четырех месяцев. С сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.
- Эти заявления, вероятно, указывают на намерение России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.
- Надежный контроль над Херсоном и проходящими через него транспортными путями поможет России поддерживать свое наступление на север и запад и позволит усилить безопасность Крыма.
Глава Луганской области рассказал о ходе боев в регионе и о новых обстрелах городов
По словам Сергея Гайдая, за прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Луганской области. В результате 12 домов были разрушены, в Лисичанске был перебит газопровод. Один мужчина погиб в Новодружеске. Золотое-3, район города Золотое, разрушен на 70%.
Также Гайдай сообщил об интенсивных уличных боях, которые идут в Ореховом.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Минобороны РФ обвинило украинских военных в обстреле двух сел на территории Херсонской области, находящихся под контролем России. Как утверждают в военном ведомстве, в результате есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Украина закрывает морские порты
Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не освободят от российских военных.
Решение было принято из-за невозможности обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности, пишет «Громадське».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Россия продолжает наступление на востоке. В приграничные с Украиной районы по железной дороге перебрасывается снятое с хранения вооружение и военная техника.
- Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси и осуществления провокаций на украинско-белорусской границе.
- На Северском направлении россияне обстреляли позиции ВСУ с территории Брянской области.
- На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы и авиаудары по Харькову, а также наступление в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Ударная группировка усиливается за счет прибытия техники, вооружения и мобилизованных жителей ДНР и ЛНР.
- На Донецком и Таврическом направлениях идут бои вдоль всего участка линии столкновения. На Лиманском направлении российские военные наступают в направлении Крымки и Александровки.
- На Попаснянском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово.
- На Кураховском направлении армия России пытается прорвать украинскую оборону в направлении Оленевка — Новомихайловка.
- На Южнобужском направлении россияне пытаются выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
- За предыдущие сутки ПВО Украины поразили два самолета Су-25 и семь беспилотников.
- Только на территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак россиян, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Здравствуйте. Начинается шестьдесят седьмой день российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о войне и обо всем, что ее окружает.