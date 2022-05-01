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Война Шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 30 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • Украина закрыла морские порты в Бердянске, Мариуполе, Скадовске и Херсоне до полного освобождения этих городов от российских военных.
  • Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле двух сел в Херсонской области, заявив о погибших мирных жителях.
  • В Киев приехала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
  • Bloomberg: в шестой пакет санкций ЕС может войти запрет на российскую нефть к концу года и отключение Сбербанка от SWIFT.
  • ТАСС и РИА Новости сообщили, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли 25 мирных жителей. Полк «Азов» заявил, что с завода вывезли 20 гражданских. Официальные представители сторон конфликта об этом не сообщали.
  • Анджелина Джоли приехала во Львов с гуманитарной миссией. Актриса и посол доброй воли ООН встретилась с беженцами из Донецкой области, врачами и волонтерами. Во время воздушной тревоги ей пришлось бежать в укрытие.
  • Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины». Что это за территории, не уточняется.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

Дмитрий Медведев (довольно своеобразно) поздравил россиян с 1 мая и наступающим Днем Победы

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он пишет маркером на доске «С 1мая и приближающимся Днем Победы!», после чего рисует большую букву Z. Затем Медведев смотрит в камеру. На протяжении минутного ролика он не говорит ни слова.

Откуда взялась буква Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Откуда взялась буква Z

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Умерла украинская художница Любовь Панченко. Она была в Буче, когда город занимали российские войска

Страница мэра города Буча в Facebook

На 85-м году жизни умерла художница Любовь Панченко, которая жила в Буче, в то числе в то время, когда город занимали российские войска. О смерти Панченко — почетной горожанки Бучи — сообщил мэр города Анатолий Федорук.

«Любовь Панченко не смог сломать КГБ, но она сильно пострадала во время российского вторжения», — написал Федорук.

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Спикер Палаты представителей Конгреса США Нэнси Пелоси — в Киеве

Видео встречи с ней опубликовано в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Утренняя сводка Минобороны Великобритании о ситуации в Украине

  • После взятия под контроль Херсона в начале марта Россия пыталась легитимизировать свою власть над городом и прилегающими территориями, установив пророссийскую администрацию.
  • Недавно эта администрация заявила о «невозможности» возвращения города под контроль Украины, а также о переходе к расчетам в рублях в течение четырех месяцев. С сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.
  • Эти заявления, вероятно, указывают на намерение России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.
  • Надежный контроль над Херсоном и проходящими через него транспортными путями поможет России поддерживать свое наступление на север и запад и позволит усилить безопасность Крыма.

Глава Луганской области рассказал о ходе боев в регионе и о новых обстрелах городов

По словам Сергея Гайдая, за прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Луганской области. В результате 12 домов были разрушены, в Лисичанске был перебит газопровод. Один мужчина погиб в Новодружеске. Золотое-3, район города Золотое, разрушен на 70%.

Также Гайдай сообщил об интенсивных уличных боях, которые идут в Ореховом.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Минобороны РФ обвинило украинских военных в обстреле двух сел на территории Херсонской области, находящихся под контролем России. Как утверждают в военном ведомстве, в результате есть пострадавшие и погибшие среди мирных жителей.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Украина закрывает морские порты

Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не освободят от российских военных.

Решение было принято из-за невозможности обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие связанные с этим виды хозяйственной деятельности, пишет «Громадське».

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • Россия продолжает наступление на востоке. В приграничные с Украиной районы по железной дороге перебрасывается снятое с хранения вооружение и военная техника.
  • Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси и осуществления провокаций на украинско-белорусской границе.
  • На Северском направлении россияне обстреляли позиции ВСУ с территории Брянской области.
  • На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы и авиаудары по Харькову, а также наступление в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Ударная группировка усиливается за счет прибытия техники, вооружения и мобилизованных жителей ДНР и ЛНР.
  • На Донецком и Таврическом направлениях идут бои вдоль всего участка линии столкновения. На Лиманском направлении российские военные наступают в направлении Крымки и Александровки.
  • На Попаснянском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово.
  • На Кураховском направлении армия России пытается прорвать украинскую оборону в направлении Оленевка — Новомихайловка.
  • На Южнобужском направлении россияне пытаются выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
  • За предыдущие сутки ПВО Украины поразили два самолета Су-25 и семь беспилотников.
  • Только на территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак россиян, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, 24 единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

Здравствуйте. Начинается шестьдесят седьмой день российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о войне и обо всем, что ее окружает.