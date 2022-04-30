Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 апреля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- ЕС может на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на покупку российской нефти.
- Немецкие деятели культуры попросили Шольца не поставлять в Украину тяжелые вооружения.
- Компания Haribo остановила поставки мармеладных мишек в Россию.
- Чехия отказалась платить за российский газ в рублях.
- Суд заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину по делу о распространении «фейков» об армии.
- Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
США намерены упростить въезд для специалистов из России, пишет Bloomberg
Администрация Джо Байдена запросила у конгресса разрешение отменить для некоторых соискателей рабочей визы в США из России требование подтверждения трудоустройства. Таким образом Белый дом хочет лишить российские власти высокообразованных специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики.
В частности, США рассчитывают переманить к себе на работу магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.
Представитель Совета национальной безопасности заявил агентству, что целью инициативы в долгосрочной перспективе является подрыв инновационной базы России и укрепление собственной экономики и безопасности.
Город Ирпень после российского вторжения, 29 апреля
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайскому агентству «Синьхуа» призвал страны НАТО прекратить поставки оружия Украине. Министр считает, что Запад не заинтересован в политическом урегулировании ситуации. По словам Лаврова, переговоры Москвы и Киева продолжаются ежедневно, они идут непросто, помимо безъядерного статуса Украины и «денацификации» стороны обсуждают отмену санкций.
Вот что еще сказал глава МИД:
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Продолжаются наступательные действия российской армии в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и поддержания сухопутного коридора с Крымом.
- На Северском направления подразделения противника вели обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Катериновка, Сварково и Белокопытово.
- На Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. С целью усиления группировки Минобороны РФ осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.
- Российские подразделения безуспешно пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Для прикрытия группировок войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
- В Восточной операционной зоне российские войска продолжают вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях.
- За прошедшие сутки подразделения ПВО и сухопутных войск поразили десять воздушных целей: один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 14 атак противника, уничтожено 11 танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронетехники и 14 автомобилей.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет хронику, в которой рассказывает о войне в Украине и связанных с ней событиях.