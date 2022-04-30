Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

новости

Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

ЕС может на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на покупку российской нефти.

Немецкие деятели культуры попросили Шольца не поставлять в Украину тяжелые вооружения.

Компания Haribo остановила поставки мармеладных мишек в Россию.

Чехия отказалась платить за российский газ в рублях.

Суд заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину по делу о распространении «фейков» об армии.

Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.