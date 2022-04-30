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Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 29 апреля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

  • ЕС может на следующей неделе одобрить поэтапный запрет на покупку российской нефти.
  • Немецкие деятели культуры попросили Шольца не поставлять в Украину тяжелые вооружения.
  • Компания Haribo остановила поставки мармеладных мишек в Россию.
  • Чехия отказалась платить за российский газ в рублях.
  • Суд заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину по делу о распространении «фейков» об армии.
  • Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

США намерены упростить въезд для специалистов из России, пишет Bloomberg

Администрация Джо Байдена запросила у конгресса разрешение отменить для некоторых соискателей рабочей визы в США из России требование подтверждения трудоустройства. Таким образом Белый дом хочет лишить российские власти высокообразованных специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики.

В частности, США рассчитывают переманить к себе на работу магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Представитель Совета национальной безопасности заявил агентству, что целью инициативы в долгосрочной перспективе является подрыв инновационной базы России и укрепление собственной экономики и безопасности.

Город Ирпень после российского вторжения, 29 апреля

Valentyn Ogirenko / Reuters/ Scanpix / LETA

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайскому агентству «Синьхуа» призвал страны НАТО прекратить поставки оружия Украине. Министр считает, что Запад не заинтересован в политическом урегулировании ситуации. По словам Лаврова, переговоры Москвы и Киева продолжаются ежедневно, они идут непросто, помимо безъядерного статуса Украины и «денацификации» стороны обсуждают отмену санкций.

Вот что еще сказал глава МИД:

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • Продолжаются наступательные действия российской армии в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и поддержания сухопутного коридора с Крымом.
  • На Северском направления подразделения противника вели обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Катериновка, Сварково и Белокопытово.
  • На Слобожанском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. С целью усиления группировки Минобороны РФ осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.
  • Российские подразделения безуспешно пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Для прикрытия группировок войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
  • В Восточной операционной зоне российские войска продолжают вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях.
  • За прошедшие сутки подразделения ПВО и сухопутных войск поразили десять воздушных целей: один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 14 атак противника, уничтожено 11 танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронетехники и 14 автомобилей.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

Здравствуйте. «Медуза» возобновляет хронику, в которой рассказывает о войне в Украине и связанных с ней событиях. 