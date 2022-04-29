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Военный комиссар Пермского края Александр Коковин попросил власти региона не распространять информацию о погибших, раненых и попавших в плен в ходе боевых действий в Украине.

С такой просьбой он выступил на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая под председательством губернатора края Дмитрия Махонина. Предварительно военком потребовал отключить онлайн-трансляцию совещания, которая шла в паблике краевого правительства в ВК.

Я попрошу камеры выключить. Я просто хочу один вопрос поднять по проведению специальной операции. Состоялся указ президент РФ, соответственно по линии министерства обороны отдан приказ министра обороны по введению информации, что касаемо погибших, раненых и тех, кто находится в плену, в разряд «Для служебного пользования».

У нас в крае периодически появляется информация в СМИ, в большинстве случаев не проверенная, что вызывает определенный резонанс при проведении нынешней призывной кампании. Я попрошу, коллеги, всех, у кого есть какое-то желание написать в газету, давайте будем вместе взаимодействовать со мной, согласовывать какие-то вопросы и после этого писать. Потому что большей информацией, чем я, никто из вас не обладает.

Махонин в ответ отметил, что «журналистское сообщество — люди загадочные», и он не знает, откуда они берут информацию. После этого трансляция заседания прервалась.

С начала войны в Украине данные о погибших на ней жителях Пермского края в своих соцсетях сообщают администрации городов и районов, где родились военнослужащие. Информацию о похоронах майора Василия Тынного 28 апреля распространила школа города Чайковский, где он раньше учился. Всего в Украине погибли более 20 пермяков. О трех пленных из Пермского края журналистам сообщал уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков.

Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это было больше месяца назад, 25 марта. Тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения.

«Русская служба Би-би-си» 29 апреля сообщила, что подтверждены имена 1899 российских военных, погибших в Украине. Эти подсчеты основаны на открытых данных, в которых указаны полные имена и звания погибших.

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