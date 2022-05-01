Власти Пермского края заявили, что военком просил не скрывать информацию о погибших и раненых в Украине военных, а «согласовывать с ним»

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Сайт губернатора и правительства Пермского края опубликовал разъяснения по поводу выступления военного комиссара полковника Коковина Александра Валентиновича на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 9 Мая.

Манохин, выступая на совещании, прямая трансляция которого шла в паблике краевого правительства в ВК, заявил: «По линии министерства обороны отдан приказ министра обороны по введению информации, что касаемо погибших, раненых и тех, кто находится в плену, в разряд „Для служебного пользования“. У нас в крае периодически появляется информация в СМИ, в большинстве случаев непроверенная, что вызывает определенный резонанс при проведении нынешней призывной кампании. Я попрошу, коллеги, всех, у кого есть какое-то желание написать в газету, давайте будем вместе взаимодействовать со мной, согласовывать какие-то вопросы и после этого писать».

Перед тем, как сделать такое заявление, Манохин попросил «выключить камеры», но фрагмент его речи успел попасть в трансляцию до того, как она прервалась.

Власти Пермского края уверяют, что в публикация СМИ «намерено искажаются фрагменты выступления Манохина».

«Полковник Александр Коковин попросил присутствующих не распространять непроверенную информацию, а согласовывать с ним, при этом скрывать данные о погибших и раненых при выполнении специальной военной операции в Украине военный комиссар губернатора не просил», — говорится в заявлении.

Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это было больше месяца назад, 25 марта. Тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения. Власти регионов регулярно сообщают о погибших в Украине жителях, эти публикации являются одним из основных источников для подсчета российских потерь.

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