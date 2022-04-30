Лавров заявил, что Россия и Украина на переговорах обсуждают отмену санкций
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина практически ежедневно проводят по видеосвязи переговоры о проекте возможного договора. Об этом он сказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа», расшифровка беседы опубликована на сайте МИД РФ.
«В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие», — утверждает министр.
Лавров отметил, что Россия выступает за продолжение переговоров, «хотя идут они непросто». По его словам, переговорам мешает «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева», которые «фактически побуждают его „воевать до последнего украинца“, накачивая страну вооружениями и направляя туда наемников».
Сергей Лавров призвал США и страны НАТО «одуматься» и прекратить поставки оружия Украине. «Украинский народ нуждается не в „Стингерах“ и „Джавелинах“, а в решении неотложных гуманитарных вопросов. Россия этим занимается с 2014 года», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 апреля, что процесс переговоров с Россией «слишком замедлен», и высок риск прекращения «каких-либо разговоров». «Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим», — сказал Зеленский.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.