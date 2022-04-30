ТАСС и РИА Новости: с территории «Азовстали» вышли 25 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С территории завода «Азовсталь» 30 апреля вышли 25 мирных жителей. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС и РИА Новости.

Среди покинувших объект, по данным агентств, — шесть детей младше 14 лет.

Утром 30 апреля российские телеграм-каналы сообщали, что под Мариуполем начались переговоры относительно эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали» при участии представителей ООН и Красного креста. Украинская сторона это не подтверждала.

«Азовсталь» является последним местом в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. Власти страны утверждают, что на комбинате вместе с ними находятся не менее двух тысяч гражданских.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», но потребовал заблокировать завод так, «чтобы муха не пролетела». При этом обстрелы завода продолжились.

Москва и Киев обвиняют друг друга в невозможности эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Украина утверждала, что российские военные не дают им выйти, предлагая коридоры только для военных, а Россия — что удерживающие территорию украинские военные используют мирных жителей в качестве живого щита и не дают им выйти.

Читайте также

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» — последнего укрытия украинских военных и мирных жителей в Мариуполе Он поручил заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела»

Читайте также

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» — последнего укрытия украинских военных и мирных жителей в Мариуполе Он поручил заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь