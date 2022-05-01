Минобороны РФ объявило об эвакуации 21 человека из домов рядом с «Азовсталью»

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Из домов, расположенных рядом с комбинатом «Азвосталь», эвакуирована еще одна группа мирных граждан, объявило Минобороны РФ.

«Днем 30 апреля вышли 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное», — цитирует «Интерфакс» заявление российского Минобороны.

«Всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь», — заявило Минобороны.

30 апреля корреспонденты ТАСС и РИА Новости сообщали, что группа из 25 мирных жителей вышла с территории «Азовстали». Представители украинского полка «Азов», заявили, что с территории комбината выведены 20 женщин и детей.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон, невозможно.

«Азовсталь» является последним местом в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. Власти страны утверждают, что на комбинате вместе с военными находятся не менее двух тысяч гражданских.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», но потребовал заблокировать завод так, «чтобы муха не пролетела». При этом обстрелы завода продолжились. Украинская и российская сторона неоднократно обвиняли друг друга в срыве эвакуации мирных жителей.

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