РИА Новости и ТАСС сообщили о еще 40 эвакуированных из «Азовстали»

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Из «Азовстали» и прилегающей к комбинату территории вывезены еще 40 человек, сообщают корреспонденты РИА Новости и ТАСС в Мариуполе.

По словам корреспондента ТАСС, среди эвакуированных восемь детей и 14 женщин. Людей вывезли на трех автобусах, сообщил он.

РИА Новости, в свою очередь, публикует видео с автобусами, покидающими район осажденной «Азовстали».

Городской совет Мариуполя ранее сообщил, что на 16:00 запланирована первая за долгое время эвакуация мирных жителей в Запорожье. «Молимся, чтобы все сработало», — написал городской совет в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ сообщило что 30 апреля «Азовсталь» и расположенные возле нее жилые дома покинули в общей сложности 46 человек. Они были доставлены в населенный пункт Безыменное.

«Азовсталь» является последним местом в Мариуполе, которое контролируют украинские военные. Власти страны утверждают, что на комбинате вместе с военными находятся не менее двух тысяч гражданских.

Украинская и российская стороны обвиняют друг друга как в срыве эвакуации находящихся на комбинате «Азовсталь» мирных граждан, так и в неспособности обеспечить работу гуманитарных коридоров, по которым Мариуполь могли бы покинуть его жители.

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