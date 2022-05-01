Зеленский заявил, что «Азовсталь» покинули около 100 мирных жителей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заблокированный завод «Азовсталь» в Мариуполе покинули около 100 мирных жителей. Как следует из его слов, 2 мая они должны оказаться в Запорожье.

По словам Зеленского, эвакуация организована при участии ООН. Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Украины на переговорах с РФ, отметил, что эвакуация происходит в ходе «первого прекращения огня над Азовсталью», которое продолжается уже двое суток. Он подчеркнул, что эвакуировать предстоит еще много людей.

По сообщению Reuters, эвакуированных доставили в подконтрольное российским силам село Безыменное. В конвое участвовали машины с символикой ООН.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило об эвакуации с «Азовстали» 80 человек. Ведомство заявило, с одной стороны, что все эвакуированные размещены в селе Безыменное, и с другой — что люди, пожелавшие отправиться на территорию, подконтрольную властям Украины, были «переданы» представителям ООН и «Красного креста».

Сколько человек, согласно этой картине событий, отправились на подконтрольные Украине территории, а сколько остались в подконтрольных России районах, неясно.

В середине апреля глава ДНР Денис Пушилин говорил, что информация о нахождении на «Азовстали» мирных не жителей «не подтвердилась».

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