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Вид на территорию металлургического комбината «Азовсталь», 14 апреля 2022 Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе и приказал его отменить. «Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — заявил президент России на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Вместо штурма Путин поручил заблокировать «эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела». До этого Шойгу рассказал ему, что территория «Азовстали» уже блокирована и что там находятся «остатки формирования националистов» — . Кроме того, по словам Шойгу, на заводе могут быть мирные жители. Для их эвакуации в последние два дня открывали гуманитарные коридоры, но с завода никто не вышел, заявил глава Минобороны.

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» примерно через 10 часов после того, как Рамзан Кадыров заявил, что завод возьмут сегодня. Глава Чечни, ранее десятки раз говоривший о скором захвате Мариуполя, после полуночи 21 апреля пообещал в своем телеграм-канале: «Завтра, вернее, сегодня уже до обеда или после обеда „Азовсталь“ будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации». Шойгу, излагая Путину план штурма «Азовстали», говорил, что это займет три-четыре дня.

«Азовсталь» — одно из крупнейших металлургических предприятий Европы, которое (как и находящийся в городе металлургический комбинат имени Ильича) принадлежит холдингу «Метинвест» богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова. Завод был построен на берегу Азовского моря в начале 1930-х, он занимает площадь в 11 квадратных километров и оборудован еще советской системой подземных бомбоубежищ, где сейчас и находятся укрывшиеся на заводе украинцы.

Металлургический комбинат «Азовсталь», сентябрь 2005 года Пресс-служба ''SCM'' / ТАСС

После окружения Мариуполя «Азовсталь» стала одним из главных очагов сопротивления защищающих город украинских военных. Другим был комбинат Ильича, но неделю назад находившаяся там группировка пошла на прорыв. Части военных удалось соединиться с бойцами на «Азовстали», другая часть — те, кто попытались прорваться к украинским войскам по другому направлению, — попали под обстрел и были взяты в плен. Сейчас на «Азовстали» находятся, в частности, бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и . Как заявляют они сами и власти Украины, с ними находятся 500 раненых военных и около тысячи гражданских (в основном, это родственники военных, в том числе женщины и маленькие дети).

С середины апреля морпехи из 36-й бригады и бойцы полка «Азов» неоднократно жаловались на свое бедственное положение. Они говорили о нехватке оружия и медикаментов, отсутствии связи с внешним миром (руководство Украины заявляло, что связь поддерживается) и призывали к деблокаде города. После того, как несколько дней назад ДНР объявила о штурме «Азовстали» (власти Мариуполя заявляли, что завод стали бомбить сверхтяжелыми авиабомбами, а «Азов» говорил о его почти полном разрушении) командир 36-й бригады Сергей Волына попросил об эвакуации в обращении к лидерам США и Великобритании, а также к папе римскому.

Российское командование неоднократно предлагало защитникам «Азовстали» сдаться (с середины апреля таких предложений было три). Заместитель командира «Азова» Святослав Паламарь говорил, в свою очередь, что гражданские боятся выходить с завода из-за обстрелов (по словам Паламаря, российские войска не соблюдают режим тишины, необходимый для эвакуации мирных жителей), а военные хотят покинуть город, но не сдаваться в плен. Минобороны России объясняло отказ покидать «Азовсталь» по-другому: якобы военные хотят сдаться, но им не разрешает Киев, а гражданских они удерживают в качестве «живого щита».

Владимир Зеленский говорил, что «уничтожение» украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах». 16 апреля президент Украины заявил, что ситуация в Мариуполе «очень сложная» и что заблокированных в городе людей можно спасти только двумя способами — с помощью боев, для которых нужны поставки тяжелых вооружений от западных стран, либо с помощью переговоров (но договориться об эвакуации из Мариуполя с Россией, по словам Зеленского, не получается). «Мариуполь — это может быть как десять Бородянок, и уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал украинский лидер.

Шойгу заявил, что российская армия сейчас полностью контролирует Мариуполь — за исключением территории «Азовстали». «Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни», — доложил министр на встрече с Путиным. При этом Мариуполь почти полностью уничтожен: по словам украинских властей, в городе погибли около 20 тысяч человек, три четверти жителей уехали, 95% зданий разрушены. «Россия обязательно все восстановит», — обещал еще в конце марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, посещая людей, вывезенных из Мариуполя на подконтрольную РФ территорию. «Ни у кого не должно быть сомнений — Россия здесь навсегда», — заверял Турчак.

Во время войны не всегда возможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

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