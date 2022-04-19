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Территория завода «Азовсталь». Кадр опубликован 19 апреля 2022 года Mariupol City Council / Reuters / Scanpix / LETA

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала «битву за Донбасс», для которой сконцентрировала «очень значительную часть всей российской армии». Тем временем на юге-западе Донецкой области продолжаются бои за Мариуполь («сердце войны», по выражению украинского президента), где бойцы полка «Азов» и морпехи из 36-й бригады держат оборону на заводе «Азовсталь». Российские военные требуют от них сложить оружие, а пророссийские силы из самопровозглашенной ДНР говорят, что начали штурм предприятия. По заявлениям украинских властей, на заводе также укрываются гражданские, в том числе дети.

19 апреля Минобороны РФ во второй раз за три дня предложило сложить оружие украинским военным, которые держат оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе (в заявлении они названы «боевиками националистических батальонов и иностранными наемниками»). Предложение сделано, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“, а также руководствуясь чисто гуманными принципами». Для желающих сдаться открыты, как утверждается, три коридора.

Предыдущее такое заявление было сделано 16 апреля. В Минобороны РФ тогда утверждали, что в радиоперехватах защитники «Азовстали» якобы просят у Киева разрешения сдать оружие, на что им отвечают отказом, угрожая расстрелами. Сколько украинских военных находится на «Азовстали», неизвестно. Украинская сторона эти данные не разглашает; сепаратисты, пытающиеся захватить Мариуполь, утверждают, что их не более двух с половиной тысяч человек.

Накануне власти Украины потребовали от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для укрывающихся на территории «Азовстали» гражданских, в том числе женщин и детей — по заявлению властей Мариуполя, их не менее тысячи человек. Позже с аналогичным требованием, обращенным к «политикам всего цивилизованного мира», выступил командир «Азова» Денис Прокопенко. «Азов» также опубликовал видео с женщинами и детьми, которые рассказывают о своем пребывании на территории завода и просят организовать «зеленый коридор».

Видео «Азова» с женщинами и детьми на заводе «Азовсталь»

Несмотря на это, 19 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о большом количестве гражданских на заводе «не подтвердилась» и что просьбы о создании коридоров якобы звучат для спасения иностранных наемников. Позже эту же версию повторило и Минобороны РФ, заявив, что «если кто-то из гражданского населения находится на „Азовстали“, требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гумкоридоры».

Представитель народной милиции (то есть военных) ДНР Эдуард Басурин назвал заявления о детях и женщинах на «Азовстали» «предлогом, чтобы прекратился обстрел территории и никто не штурмовал данный объект». Штурм завода, по словам Басурина, уже идет — при поддержке российской авиации и артиллерии (18 апреля проект WarGonzo опубликовал репортаж с «только что отбитых позиций боевиков-неонацистов» на промзоне завода).

По сообщению Мариупольского горсовета, российская авиация наносит по «Азовстали» удары сверхтяжелыми бомбами. Командир «Азова» Прокопенко также говорил, что при бомбардировках используются «бомбы, разрушающие бункеры». СБУ опубликовала аудиоперехват, в котором якобы «ростовский командир взвода захватчиков» рассказывает о планах авиации применить трехтонные авиабомбы и «сровнять все с землей».

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