«Именно так выглядит ад на земле» Командир украинских морпехов в Мариуполе обратился к мировым лидерам и папе римскому. Он попросил эвакуировать гражданских и военных с завода «Азовсталь»

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Завод «Азовсталь» в Мариуполе. 19 апреля 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Сергей Волына — командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, которая держит оборону на мариупольском заводе «Азовсталь», — записал видеообращение к мировым лидерам с просьбой эвакуировать находящихся на заводе гражданских и военных в третью страну. Обращение опубликовано на странице Волыны в фейсбуке.

Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались последние дни или часы. Группировка противника в десятки раз превосходит нас. У них есть господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше [войсках], в технике и танках.

Украинские военнослужащие в Мариуполе ведут оборону только на заводе «Азовсталь», рассказал Волына. Там же, по его словам, находятся около 500 раненых солдат и сотни мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Мы обращаемся к мировым лидерам [с просьбой] помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам и вывезти нас на территорию третьей страны.

В подписи к обращению отмечены официальные фейсбук-страницы президента США Джо Байдена, президента Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Также в подписи упомянут украинский лидер Владимир Зеленский.

Видеообращение Волыны было опубликовано ночью 20 апреля. Ранее, 19 апреля, 36-я бригада морской пехоты распространила письмо своего командира к папе римскому Франциску. Его Волына также просил о помощи в эвакуации из Мариуполя.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле. <…> У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет еды.

Украинские морпехи и полк «Азов» еще 10 дней назад жаловались, что их бросили в Мариуполе

Атака на Мариуполь началась с первого дня российского вторжения. Российские войска взяли город в блокаду и начали массовые обстрелы. В середине апреля украинские власти заявили, что 95% зданий в городе разрушены, а 120 тысяч мариупольцев (почти четверть населения) до сих пор не могут покинуть город. По оценкам украинской стороны, около 20 тысяч мирных жителей могли погибнуть в Мариуполе.

При этом в городе оставалась группировка украинских войск — в частности, 36-я бригада морской пехоты и . 10 и 11 апреля оба подразделения заявили, что несут тяжелые потери и что у них истощаются запасы оружия, медикаментов, еды. Они также пожаловались на отсутствие связи с гражданским и военным руководством Украины.

Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на это заявил, что связь с бойцами в Мариуполе «устойчива и поддерживается» и что «проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений».

Что говорили защитники Мариуполя «С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

Оставшиеся в Мариуполе украинские военнослужащие укрылись, в частности, на заводе «Азовсталь» и металлургическом комбинате имени Ильича. 12 апреля Минобороны России сообщило о попытке прорыва с комбината Ильича, а 13 апреля заявило, что более тысячи находившихся там бойцов 36-й бригады морской пехоты сдались в плен. Из украинской версии событий следовало, что часть морпехов сдалась в плен, а еще часть смогла соединиться с полком «Азов» на «Азовстали».

15 апреля Минобороны РФ заявило, что комбинат Ильича «полностью освобожден от украинских националистов». 19 апреля самопровозглашенная ДНР объявила о штурме «Азовстали». Власти Мариуполя заявили, что на предприятии, кроме военных, укрываются около тысячи гражданских и что по заводу бьют сверхтяжелыми бомбами. Вечером 19 апреля заместитель командира «Азова» Святослав Паламар заявил, что завод «уничтожен практически полностью».

Россия не раз предлагала защитникам Мариуполя сдаться

За последние дни Минобороны России дважды — 17 и 19 апреля — заявляло об открытии гуманитарных коридоров для «боевиков националистических батальонов и иностранных наемников», предлагая им сдаться. Ведомство утверждало, что предлагает это, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“, а также руководствуясь чисто гуманными принципами».

Предложением сдаться 19 апреля украинские бойцы не воспользовались. Вероятно, 17 апреля они также этого не сделали, так как Минобороны не сообщало о сдавшихся в плен в этот день. Российское военное ведомство утверждало, что военные в Мариуполе якобы готовы сложить оружие, но Киев не разрешает им это сделать.

Кроме того, российское военное ведомство отрицало наличие большого числа гражданских на «Азовстали» (об этом заявляла украинская сторона, требуя выпустить мирных жителей с завода). РФ назвала эти заявления «информационным вбросом, придуманным исключительно для спасения националистов». Но позднее Минобороны допустило, что на «Азовстали» могут быть гражданские, которых якобы используют в качестве «живого щита».

Вечером 19 апреля представители ДНР заявили о выходе 120 мирных жителей с завода (а также пятерых военных). РИА Новости показало кадры, как утверждается, эвакуации гражданских. Сколько еще военных и мирных граждан остаются на «Азовстали», точно не известно.

Кроме того, вечером 19 апреля Минобороны РФ снова предложило защитникам Мариуполя сдаться. Возможность сложить оружие для них будет открыта с 14:00 20 апреля, заявили российские власти.

В свою очередь газета The New York Times 19 апреля рассказала, что ее корреспонденту удалось 15 минут поговорить по WhatsApp с несколькими украинскими военными, которые, по всей видимости, вместе с сослуживцами прячутся в подземных бункерах на «Азовстали». Они заявили, что не хотят сдаваться, но больше не имеют ресурсов для сопротивления.

«Мы окружены. Они бомбят нас всем, чем могут. Наш единственный план состоит в том, чтобы наши силы прорвали блокаду и мы могли выбраться отсюда. <…> Пока мы разговариваем, по нам стреляют с воздуха, сбрасывают бомбы. Скажи Америке, чтобы помогла нам», — заявил военный, который представился как Гасим.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

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