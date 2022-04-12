«Трупы устилают улицы ковром». Мэр Мариуполя заявил, что в городе погибли более 10 тысяч мирных жителей

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил агентству Associated Press, что с начала осады города российскими войсками в Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей. По словам мэра, число погибших может превысить 20 тысяч человек, поскольку тела жителей Мариуполя «устилают улицы ковром».

Бойченко также утверждает, что представители России собирают тела погибших и хранят их в холодильниках в торговом центре. Ранее в апреле горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории.

В Мариуполе, по оценке Бойченко, остаются 120 тысяч мирных жителей. Из города, по словам мэра, выпускают только тех, кто прошел через «фильтрационные лагеря» на территории, подконтрольной российским сепаратистам. После «фильтрационных лагерей» людей отправляют в регионы России.

По словам Бойченко, для людей, которые не прошли «фильтрацию», якобы организовали импровизированные тюрьмы, а не менее 33 тысяч человек вывезли в Россию.

Бойченко рассказал AP, что находится не в Мариуполе, но на территории Украины. Он отметил, что получил информацию о происходящем в городе от нескольких источников, но не раскрыл их.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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Мариуполь с начала марта находится в российской осаде. 7 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли как минимум 5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 апреля, что за время войны в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

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