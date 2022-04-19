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Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«„Азовсталь“ — это промышленная зона, которая находится в центре города (…) Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в штурме «помогают» авиация и артиллерия России.

Басурин, как и Минобороны РФ, считает фейком информацию о том, что на «Азовстали» есть гражданские лица. О том, что на комбинате находятся женщины и дети, ранее, например, говорил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Украины майор Сергей Волына.

В Мариуполе, который почти полностью перешел под контроль России, до сих пор остаются украинские военнослужащие. Главным очагом сопротивления считается завод «Азовсталь».

Российские военные неоднократно предлагали сдаться украинским бойцам в Мариуполе. 17 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков вновь предложил сложить оружие «боевикам», которые находятся на территории «Азовстали». По его словам, на заводе заблокированы не более 2500 бойцов, в том числе около 400 иностранных наемников. Конашенков заявил, что «в случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены».

Обновление. Минобороны РФ вновь предложило «боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам» прекратить боевые действия и сдать оружие, начиная с 12:00 19 апреля.

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