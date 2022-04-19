Война Пятьдесят пятый день
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США изучают вопрос возможного объявления России страной — спонсором терроризма
Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.
Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. <…> Если это будет возможно по закону, мы применим его, если это будет эффективно и уместно.
В МИД России заявили, что Москва не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий в Украине, в том числе в Буче, потому что сомневается в непредвзятости следствия.
Хотя власти Украины уже заявили о начале наступления российских войск на востоке Украины, происходящее может быть лишь продолжающейся подготовкой к гораздо более масштабному наступлению, пишет The New York Times.
Как полагают аналитики, часть обстрелов была направлена на то, чтобы не дать украинским частям покинуть Харьков и другие города и не допустить переброски подкрепления в Донбасс, на который будет направлен основной удар.
Переброска сил еще продолжается, и «передвижения, наблюдаемые в понедельник, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению», сообщил изданию высокопоставленный украинский военный.
Представитель Пентагона Джон Кирби также назвал усилившуюся активность лишь созданием условий для начала операций, которые еще только предстоят.
NYT отмечает, что несмотря на тяжелые потери в живой силе и технике, а также очевидные слабости в логистике, Россия по-прежнему обладает гораздо большими военными ресурсами, чем Украина.
Власти Днепропетровской области сообщили о ночных обстрелах
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко заявил, что российские войска обстреляли из «Градов» Зеленодольск. По предварительным данным, пострадавших нет.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что под обстрел из реактивных систем залпового огня и артиллерии попал не только Зеленодольск, но и села Марьянское и Великая Костромка. Жертв, по словам Вилкула, нет.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины
Обстрелу подверглось село Головчино Грайворонского района, заявил Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в результате произошедшего пострадала одна местная жительница.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Буча, Киевская область
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.