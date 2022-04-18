Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 17 апреля можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно» снять ограничения с ютьюб-каналов филиалов ВГТРК.
- Синод РПЦ из-за «международной обстановки» перенес на неопределенный срок запланированный на конец мая Архиерейский собор.
- В Генштабе ВСУ заявили, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм.
- В ДНР заявили о гибели командира обороняющей Мариуполь 36-й украинской бригады Владимира Баранюка.
- В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. СК России возбудил уголовное дело.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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С начала войны в Украине, по данным на утро 18 апреля, погибли 205 детей, а не менее 362 получили ранения, сообщает офис генерального прокурора Украины. По информации ведомства, больше всего пострадавших детей в Донецкой (117), Киевской (107) и Харьковской (91) областях.
В Киеве и Львове слышны взрывы. По Днепропетровской области, по данным властей, ночью нанесли ракетные удары, большую часть ракет удалось сбить. Также ночью взрывы слышали в Херсоне.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
В начале марта 61-летняя Наталья Индукаева — жительница города Колпашево в Томской области — написала на стене местного дома культуры антивоенный лозунг «Нет войне! Путин = Гитлер». Уже на следующий день ее обвинили в «дискредитации» российской армии, а позже заподозрили в вандализме. Новосибирская журналистка Алена Истомина съездила в Колпашево, чтобы понять, как жить, если в родном городе тебя считают предателем.
Северодонецк, Луганская область
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться — и рассказал об очередных обстрелах
Вечером 17 апреля Сергей Гайдай написал в фейсбуке, что «следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти». Гайдай предположил, что российская армия может начать наступление утром в один из следующих дней.
В телеграм-канале главы Луганской области рассказывается о воскресных обстрелах города Золотое (по меньшей мере двое человек погибли и четверо пострадали), а также об обстреле здания полиции в Лисичанске (травмы получили шестеро сотрудников). Также в результате попадания снарядов повреждения получили два дома в поселке городского типа Камышеваха.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
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