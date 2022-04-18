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Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 17 апреля можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

  • Роскомнадзор потребовал от Google «незамедлительно» снять ограничения с ютьюб-каналов филиалов ВГТРК.
  • Синод РПЦ из-за «международной обстановки» перенес на неопределенный срок запланированный на конец мая Архиерейский собор.
  • В Генштабе ВСУ заявили, что Россия начала принудительную мобилизацию в городе Изюм.
  • В ДНР заявили о гибели командира обороняющей Мариуполь 36-й украинской бригады Владимира Баранюка.
  • В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. СК России возбудил уголовное дело.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.

С начала войны в Украине, по данным на утро 18 апреля, погибли 205 детей, а не менее 362 получили ранения, сообщает офис генерального прокурора Украины. По информации ведомства, больше всего пострадавших детей в Донецкой (117), Киевской (107) и Харьковской (91) областях.

В Киеве и Львове слышны взрывы. По Днепропетровской области, по данным властей, ночью нанесли ракетные удары, большую часть ракет удалось сбить. Также ночью взрывы слышали в Херсоне.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

В начале марта 61-летняя Наталья Индукаева — жительница города Колпашево в Томской области — написала на стене местного дома культуры антивоенный лозунг «Нет войне! Путин = Гитлер». Уже на следующий день ее обвинили в «дискредитации» российской армии, а позже заподозрили в вандализме. Новосибирская журналистка Алена Истомина съездила в Колпашево, чтобы понять, как жить, если в родном городе тебя считают предателем.

репортаж «медузы»

В 1930-х в сибирский город Колпашево ссылали семьи «врагов народа». Теперь здесь судят пенсионерку за надпись «Нет войне! Путин = Гитлер» А местные жители сторонятся ее и называют предателем. Репортаж «Медузы»

репортаж «медузы»

В 1930-х в сибирский город Колпашево ссылали семьи «врагов народа». Теперь здесь судят пенсионерку за надпись «Нет войне! Путин = Гитлер» А местные жители сторонятся ее и называют предателем. Репортаж «Медузы»

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей эвакуироваться — и рассказал об очередных обстрелах

Вечером 17 апреля Сергей Гайдай написал в фейсбуке, что «следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти». Гайдай предположил, что российская армия может начать наступление утром в один из следующих дней. 

В телеграм-канале главы Луганской области рассказывается о воскресных обстрелах города Золотое (по меньшей мере двое человек погибли и четверо пострадали), а также об обстреле здания полиции в Лисичанске (травмы получили шестеро сотрудников). Также в результате попадания снарядов повреждения получили два дома в поселке городского типа Камышеваха.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

За нашей трансляцией можно следить на сайте и в приложении «Медузы», а также в нашем телеграме.

Здравствуйте! «Медуза» продолжает следить за войной в Украине — и за всем, что происходит вокруг российского вторжения. Спасибо, что следите вместе с нами.