«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации «Медузы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

«Яндекс» удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «Медузы» для пользователей из России (при этом оставив ссылки на социальные сети издания). Редакция «Медузы» заметила это 18 апреля.

Таким образом, в выдаче «Яндекса» теперь нельзя найти ни одного материала, опубликованного на сайте «Медузы».

В поисковой выдаче «Яндекса» нет также ссылок на сайты других заблокированных в России медиа — в частности, « », , «Холода», «Псковской губернии».

Ссылки на сайты СМИ, которые продолжают работать в России без блокировки (например, агентства РИА Новости, Первого канала, издания Gazeta.ru), выпадают в первой строчке выдачи «Яндекса».

При попытке найти сайт «Медузы» в «Яндексе» в поисковой выдаче появляется предупреждение «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». «Яндекс» ссылается на поправки к закону об информации, принятые в 2017 году. Они обязывают оператора поисковой системы не выдавать сведений о заблокированных информационных ресурсах по запросам пользователей на территории РФ.

«Медуза» обратилась за комментарием в «Яндекс». Там подтвердили, что удалили ссылки на сайт издания из-за его блокировки Роскомнадзором.

«Ссылки пропадают из поисковой выдачи „Яндекса“, если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически. Роскомнадзор сообщил о добавлении „Медузы“ в реестр 4 марта», — ответили в пресс-службе компании.

Основанием для блокировки «Медузы» было названо требование Генпрокуратуры, в котором, как заявило само ведомство, «ссылки на интернет-ресурс meduza.io не содержалось». Какой именно материал вызвал претензии властей, редакции «Медузы» неизвестно.

Кроме «Медузы», Роскомнадзор после начала войны заблокировал еще множество СМИ.

Читайте также

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать Отправьте этот материал тем, у кого нет доступа к нашему изданию (пояснения внутри)

Читайте также

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать Отправьте этот материал тем, у кого нет доступа к нашему изданию (пояснения внутри)

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь