«Медузу» заблокировали на основании требования Генпрокуратуры. Теперь она заявила, что в ее требовании не было «ссылки на интернет-ресурс meduza.io»

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Генпрокуратура РФ сообщила, что в ее требовании, на основании которого в России заблокировали «Медузу», «ссылки на интернет-ресурс meduza.io не содержалось». Об этом говорится в ответе представителя прокуратуры Алексея Жафярова на обращение адвоката Сергея Бадамшина, который представляет интересы «Медузы». Что этот ответ означает, неизвестно.

В качестве обоснования для блокировки «Медузы» на сайте Роскомнадзора указано требование Генпрокуратуры номер 31.27.2020/Ид2145-22 от 24 февраля 2022 года. Бадамшин просил предоставить копию этого требования, объяснить, на основании каких материалов это требование было предъявлено, а также разъяснить, какие меры «Медуза» должна предпринять для отмены блокировки.

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«Из Генеральной прокуратуры нам пришел ответ за подписью замначальника , уважаемого Алексея Гайяровича Жафярова о том, что во внесенном в Роскомнадзор требовании ссылки на интернет-ресурс meduza.io не содержалось», — сказал «Медузе» Бадамшин.

В ответе прокуратуры также говорится, что она не может предоставить копию требования, на основании которого заблокировали «Медузу», «ввиду того, что в его тексте содержится информация, разглашение которой может повлечь нарушение прав третьих лиц».

Больше никаких пояснений в ответе прокуратуры нет.

Запрос о том, на каком основании заблокирована «Медуза», также был направлен в Роскомнадзор. Ведомство пока никак на него не отреагировало.

«В связи с этим мы дожидаемся времени, предоставленного законом (ответ должен быть до 15 апреля), и обращаемся в суд к Роскомнадзору с требованием снять ограничение доступа к информационному ресурсу на территории Российской Федерации», — сказал Бадамшин.

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