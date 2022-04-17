Война Пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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Пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 апреля можно прочитать тут.

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В Генштабе ВСУ считают, что российская армия готовит высад

Главком ВМФ России встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва». На видео насчитали около 100 моряков при численности экипажа в несколько сотен человек. Из заявления главкома следует, что на «Москве» находились срочники.

Украинская служба «Радио Свобода» выяснила, что по меньшей мере один член экипажа крейсера «Москва» погиб. Это мичман Иван Вахрушин.

Минобороны РФ заявило о зачистке Мариуполя от украинских военнослужащих. По версии российского военного ведомства, украинские бойцы остаются только на территории завода «Азовсталь», их не более 2500, они блокированы.

«Безвозвратные потери» украинской армии превышают 23 тысячи человек, заявило Минобороны России. По информации ведомства, только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек.

Суд во Львове отправил под стражу «кума Путина» Виктора Медведчука, о задержании которого стало известно несколько дней назад.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.