Война Пятьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня в прямом эфире следит за российским вторжением в Украину. Хронику событий 16 апреля можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- В Генштабе ВСУ считают, что российская армия готовит высад
- Главком ВМФ России встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва». На видео насчитали около 100 моряков при численности экипажа в несколько сотен человек. Из заявления главкома следует, что на «Москве» находились срочники.
- Украинская служба «Радио Свобода» выяснила, что по меньшей мере один член экипажа крейсера «Москва» погиб. Это мичман Иван Вахрушин.
- Минобороны РФ заявило о зачистке Мариуполя от украинских военнослужащих. По версии российского военного ведомства, украинские бойцы остаются только на территории завода «Азовсталь», их не более 2500, они блокированы.
- «Безвозвратные потери» украинской армии превышают 23 тысячи человек, заявило Минобороны России. По информации ведомства, только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек.
- Суд во Львове отправил под стражу «кума Путина» Виктора Медведчука, о задержании которого стало известно несколько дней назад.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Российские войска обстреляли город Бровары в Киевской области, заявил мэр Игорь Сапожко. По его словам, в результате попаданий ракет были повреждены инфраструктурные объекты города, о масштабах разрушений и пострадавших пока неизвестно. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Владимир Зеленский — о ситуации в Мариуполе
В своем обращении по итогам 52 дня войны президент Украины сказал, в частности, следующее:
Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно, чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или — переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей
Из-за войны с Украиной от работы с Россией отказалось множество зарубежных архитектурных бюро. Уже сейчас ясно, что десятки запланированных проектов теперь вообще не состоятся — либо их будут строить без участия иностранцев. Большая часть этих зданий и комплексов должна была появиться в Москве. По просьбе «Медузы» о том, что теперь не построят в России, рассказывает архитектурный журналист Ася Зольникова.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Российская армия продолжает перебрасывать боевую технику и вспомогательное оборудование из Беларуси в восточную Украину — в том числе под Харьков и Северодонецк.
- Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить наступление.
- Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель войны остается прежней. Россия стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить свое господство в регионе.
Российские войска продолжают обстреливать Луганскую область, заявили власти региона
По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, в ночь на 17 апреля снаряды попали по жилым домам в Северодонецке. Четыре многоэтажки загорелись. Вечером 16 апреля российские войска уничтожили дом в Новодружеске. Хозяина дома удалось эвакуировать. Утром был обстрелян город Кременная. Сообщается, по меньшей мере, об одном раненом.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
С начала войны в Украине погибли 202 ребенка, заявили ювенальные прокуроры страны. Как минимум 361 ребенок был ранен. В пятницу в результате обстрела села Гавриловка в Херсонской области погиб 15-летний подросток.
Больше всего пострадало детей в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89).
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
Северная Корея заявила об успешном испытании нового типа управляемых ракет
О запуске сообщило информагенство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Ракеты пролетели 110 километров в направлении Японского моря на высоте до 25 километров и с максимальной скоростью 4 Маха.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские подразделения из Курской, Брянской и Воронежской областей продолжают перемещаться на территорию Украины.
- Российские военнослужащие на линии соприкосновения жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание. Морально-психологическое состояние остается на низком уровне.
- ВС РФ продолжают наносить авиаудары по Мариуполю, ведется подготовка морпехов к десантной операции.
- В Приднестровье представители ФСБ проверили боеспособность отдельных мотострелковых бригад армии республики. Они не готовы к ведению боевых действий.
- На территории Донецкой и Луганской областей за сутки ВСУ отбили десять атак россиян, уничтожив 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы.
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 13 воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский должен отвести войска с территорий ЛНР и ДНР и «на договорной основе» признать Крым российским. А также признать внеблоковый статус Украины и обязательства по «денацификации» и «демилитаризации» страны.
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