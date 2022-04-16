Война Пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 15 апреля можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Владимир Зеленский заявил, что за время войны погибли до 3000 украинских военных, еще около 10 тысяч получили ранения.
- Власти Харьковской области сообщили о 10 погибших, включая семимесячного ребенка, и 35 пострадавших в результате обстрела жилого района Харькова.
- ООН: в Украине с начала войны погибли 1982 мирных жителя.
- После ухода российских войск в Киевской области нашли тела 900 мирных жителей, заявил начальник полиции региона.
- В Севастополе прошла церемония прощания с крейсером «Москва». Журналисты заметили на одном из траурных венков ленту с надписью «Кораблю и морякам».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Правительство России выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение эвакуированных жителей Донбасса. Больше всего средств получат Ростовская, Воронежская и Курская области, сообщает ТАСС.
Вечером 15 апреля российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома города Александрия в Кировоградской области, утверждает мэр Сергей Кузьменко. По его словам, ракетный удар нанесли в 22:26. О погибших и пострадавших он не сообщил.
В результате ночных обстрелов Луганской области один человек погиб, еще трое ранены, повреждены газопроводы в Северодонецке и Лисичанске, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Гайдай
В одном из сел вблизи города Полтава в результате обстрела погиб один человек, еще один ранен, сообщил глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.
Также сообщается о взрывах в Киеве, Николаеве, во Львовской области и Днепре.
Харьков, 15 апреля
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN, что за время войны погибли от 2500 до 3000 украинских военных. По его словам, еще около 10 тысяч человек получили ранения, и «трудно сказать, сколько из них выживут».
Впервые Зеленский сообщил о потерях украинской армии 12 марта. Тогда он рассказал, что с начала войны погибли около 1300 украинских военных.
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