Война Пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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Пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 15 апреля можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

Владимир Зеленский заявил, что за время войны погибли до 3000 украинских военных, еще около 10 тысяч получили ранения.

Власти Харьковской области сообщили о 10 погибших, включая семимесячного ребенка, и 35 пострадавших в результате обстрела жилого района Харькова.

ООН: в Украине с начала войны погибли 1982 мирных жителя.

После ухода российских войск в Киевской области нашли тела 900 мирных жителей, заявил начальник полиции региона.

В Севастополе прошла церемония прощания с крейсером «Москва». Журналисты заметили на одном из траурных венков ленту с надписью «Кораблю и морякам».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.