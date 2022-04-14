Минобороны РФ: крейсер «Москва» затонул при буксировке во время шторма
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Российский ракетный крейсер «Москва», получивший накануне повреждения корпуса в результате пожара, затонул при буксировке в порт назначения, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, корабль потерял остойчивость в условиях штормового волнения моря.
Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота РФ, добавили военные.
Вечером 13 апреля украинские СМИ и политики сообщили, что по крейсеру «Москва» нанесен удар двумя ракетами «Нептун» украинского производства. В Минобороны РФ позже заявили, что на крейсере начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Причину возгорания в ведомстве не назвали. На следующий день Минобороны РФ объявило, что пожар на крейсере локализован и корабль буксируют в порт. О возможных пострадавших или погибших из числа экипажа крейсера не сообщалось.
Ракетный крейсер «Москва», заложенный в 1976 году, являлся флагманом Черноморского флота РФ. По данным украинских СМИ, в ходе российского вторжения в Украину крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области и именно с ним связана фраза «Русский военный корабль, иди *****!»