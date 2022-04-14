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Крейсер «Москва» в Севастопольской бухте Валерий Шарифулин / ТАСС

На борту российского ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота РФ, вечером 13 апреля возник пожар. Украинские СМИ и политики заявили, что крейсер был поражен двумя ракетами «Нептун» украинского производства. Минобороны РФ объявило, что на крейсере начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Причину возгорания в Минобороны не назвали, заявив лишь, что она «устанавливается».

О том, что по крейсеру «Москва» нанесен удар ракетами, около 21:00 мск написал в фейсбуке украинский журналист Серж Марко. Позже об этом же заявили источники «Украинской правды» в разведке Украины и представители Одесской областной военной администрации (ОВА), которые отметили, что даже если крейсер удастся потушить, то «в ближайший год он не будет боеспособным».

Ночью 14 апреля о пожаре на борту крейсера объявило и Минобороны РФ. В сообщении говорилось, что из-за пожара на борту крейсера сдетонировал боезапас. «Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — заявило Минобороны. Такая формулировка означает, что крейсер, возможно, вышел из строя, так как в обязанности экипажа входит борьба за живучесть корабля до того момента, когда его еще можно спасти.

Днем 14 апреля Минобороны объявило, что очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, взрывы боеприпасов прекратились, основное ракетное вооружение «Москвы» не повреждено. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, его собираются буксировать в порт, говорится в сообщении Минобороны РФ. Представители оперативного командования «Юг» ВСУ, в свою очередь, утверждают, что крейсер из-за полученных повреждений «начал тонуть», не раскрывая других подробностей.

Есть ли в результате происшествия пострадавшие или погибшие, Минобороны РФ не уточняет. Всего на борту корабля могли находиться до 680 членов экипажа. При этом в разные годы российские СМИ сообщали, что экипаж крейсера состоит из 416 или 510 человек.

Где именно в Черном море находился крейсер в момент происшествия, точно не известно. По данным « , еще 10 апреля корабль был в Севастополе. Минобороны РФ и российские информагентства никакой информации о местонахождении корабля не дают. Источники «Украинской правды» заявляют, что крейсер загорелся примерно «в 20 морских милях от острова Змеиный», где в тот момент был сильный шторм. Тому, что крейсер «Москва» участвовал в в Одесской области и именно с ним связана , украинская сторона уделила особое внимание.

Крейсер «Москва» Вадим Савицкий / ТАСС

Чем грозит потеря «Москвы»

Одной из задач крейсера является противовоздушная и противоракетная оборона в интересах всех сил флота: корабль несет на борту дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

Потеря боеспособности «Москвы» может серьезно ослабить защиту сил флота, участвующих в войне с Украиной, от атак с воздуха. Вероятно, «Москва», единственный из остающихся в строю кораблей своего класса (еще есть «Варяг» на Тихоокеанском флоте и «Маршал Устинов» на Северном), при модернизации не получила новых радаров, способных эффективно засекать низколетящие цели вроде противокорабельной ракеты «Нептун».

Водоизмещение «Москвы» составляет 9800–11 300 тонн. Если крейсер не удастся спасти, то это станет самой крупной боевой потерей флотов мира .

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Что известно о флагмане Черноморского флота

Согласно сайту Минобороны РФ, ракетный крейсер «Москва» был заложен в 1976 году на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в Украине и первоначально назывался «Слава». Через семь лет корабль ввели в состав флота. Крейсер стал головным кораблем проекта советских ракетных крейсеров, основной задачей которых была атака надводных кораблей противника с помощью противокорабельных ракет.

В 1990-е годы в процессе раздела Черноморского флота между Россией и Украиной корабль получила Россия. Киеву достался недостроенный крейсер того же класса «Украина», который до сих пор стоит на стапелях верфи в Николаеве и, возможно, был обстрелян российской артиллерией в марте 2022 года.

Крейсер «Москва» (на втором плане) во время парада в Севастополе. Июль 2018 года Сергей Мальгавко / ТАСС

«Москва» после передачи Черноморскому флоту России дважды проходила модернизацию (последняя закончена в 2020 году; тогда военные сообщили, что обновленный крейсер сможет нести службу до 2040 года). После модернизации основным вооружением «Москвы» являются 16 пусковых установок противокорабельных ракет «Вулкан».

Крейсер «Москва» на репетиции парада в Севастополе. Июль 2021 года Алексей Павлишак / ТАСС

В 1989 году экипаж крейсера участвовал в сопровождении встречи лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего на Мальте. В 1999 году уже под названием «Москва» крейсер отправили на главную базу Черноморского флота — в Севастополь.

Корабль не раз посещал президент РФ Владимир Путин вместе с лидерами других стран. Так, в 2000-м и 2001-м во время визитов в Севастополь Путин поднимался на борт крейсера вместе с президентом Украины Леонидом Кучмой.

В 2008 году «Москва» участвовала в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в 2015–2016 годах крейсер осуществлял противовоздушное прикрытие с морского направления российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

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