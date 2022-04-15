Война Пятьдесят первый день
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 14 апреля можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма. Ранее оно заявляло, что корабль после возникшего пожара сохраняет плавучесть.
- В Херсонской области провели обмен пленными: четверых российских военных обменяли на пятерых украинских.
- Джо Байден объявил, что готов лично поехать в Украину.
- В Буче Киевской области из братской могилы достали тела 73 погибших.
- Власти Белгородской области заявили об обстреле двух сел «со стороны Украины».
- В Брянской области после обстрела пострадали восемь человек.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Политик Лев Шлосберг прокомментировал сообщения о его задержании в Пскове вечером 14 апреля. Лидер псковского отделения «Яблока» сообщил, что как такового задержания не было. По его словам, «сотрудники центра „Э“ остановили нашу машину по дороге в городе, когда мы с водителем выезжали в Петербург».
После того, как в полиции на Шлосберга составили протокол по статье о «дискредитации» вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), его отпустили. «Интересно, что протокол был составлен по странице в социальной сети, доступ к которой ограничен. Предмет протокола — прямая видеоцитата из эфира федерального канала месячной давности», — сказал он
По словам политика, аналогичный протокол составили в отношении его жены Жанны «в связи с заметками и репликами на ее странице „ВКонтакте“».
Фото кухонного шкафа в Бородянке, уцелевшего, несмотря на то, что дом, где он находится, был разрушен, стала одним из символов войны в Украине.
В шкафу цела не только посуда, но и стоящий на нем кувшин в форме петушка. Хозяйка шкафа — Надежда Дмитриевна — выжила, сообщали украинские СМИ.
«Будь сильным, как этот кухонный шкаф», писали украинцы в соцсетях, публикуя этот снимок.
Такого же петушка, как уцелел во время обстрела, подарили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который 9 апреля посетил Бородянку.
Российские войска находились в Бородянке (Киевская область) несколько недель. Почитайте рассказ главы города Георгия Ерко о происходившем во время оккупации.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- Россия признала потерю крейсера «Москва», игравшего ключевую роль как командный корабль, так и как узел противовоздушной обороны.
- Корабль советской постройки был одним из трех крейсеров класса «Слава» в российском Военно-морском флоте. Первоначально введенная в эксплуатацию в 1979 году, «Москва» только недавно прошла масштабную модернизацию и вернулась в строй в 2021 году.
- Крейсер «Москва» — второй важный военно-морской объект, потерянный Россией с начла вторжения в Украину. Первым был десантный корабль «Саратов», затонувший 24 марта. Вероятно, потеря обеих этих кораблей, заставит Россию пересмотреть свою позицию в Черном море.
Информацию из зоны боевых действий оперативно проверить невозможно, относитесь к ней с осторожностью.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Южнобугском направлении противник пытается укрепить позиции, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противник сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
Киев ночью подвергся обстрелу, сообщают украинские СМИ и Reuters. В столице Украины и Киевской области было частично нарушено электроснабжение.
В Херсонской области в ночь на 15 апреля состоялся обмен пленными, сообщает «Громадське» со ссылкой на заявление Оперативного командования «Юг» ВСУ.
«После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренность об обмене пленными в районе села Посад-Покровское», — говорится в заявлении. Четверо российских военных были обменяны на пятерых украинских. Другие подробности не сообщаются.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Евросоюз обсуждает запрет на импорт российской нефти
В новый пакет санкций, который готовит ЕС, может войти запрет на импорт российской нефти, пишет The New York Times.
По данным издания, страны — члены Евросоюза все ближе подходят к тому, чтобы договориться между собой о введении этой ограничительной меры. Однако, утверждает NYT, окончательное решение будет принято только после второго тура выборов во Франции, который пройдет 24 апреля.
Рост цен на топливо, вызванный запретом на импорт российской нефти, может снизить шансы действующего президента Франции Эммануэля Макрона на переизбрание и сыграть на руку его сопернице Марин Ле Пен, которая, как считается, симпатизирует Путину и не поддерживает жесткие санкции в отношении России, сообщает NYT.
Сербия остается одной из немногих стран, которые не присоединились к санкциям против России. При этом с начала марта в страну приезжает все больше эмигрантов из России, которые бегут от падающей экономики и политических репрессий.
Журналист Илья Азар побывал в Белграде, где пообщался с сербами о России, а с россиянами — о Сербии.
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