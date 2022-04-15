Война Пятьдесят первый день

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Пятьдесят первый день

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 14 апреля можно прочитать тут.

Главные новости последних часов:

Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма. Ранее оно заявляло, что корабль после возникшего пожара сохраняет плавучесть.

В Херсонской области провели обмен пленными: четверых российских военных обменяли на пятерых украинских.

Джо Байден объявил, что готов лично поехать в Украину.

В Буче Киевской области из братской могилы достали тела 73 погибших.

Власти Белгородской области заявили об обстреле двух сел «со стороны Украины».

В Брянской области после обстрела пострадали восемь человек.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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