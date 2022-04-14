Война Пятидесятый день

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Главные новости последних часов:

Минобороны РФ сообщило о пожаре на ракетном крейсере «Москва». Украинская сторона утверждает, что корабль был атакован противокорабельными ракетами «Нептун».

Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для клиентов из России.

Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти», «Камаза», «Алросы».

Посольство Чехии вернулось в Киев.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.