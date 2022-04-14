Война Пятидесятый день
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 13 апреля можно прочитать тут.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ сообщило о пожаре на ракетном крейсере «Москва». Украинская сторона утверждает, что корабль был атакован противокорабельными ракетами «Нептун».
- Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал доступ к ним для клиентов из России.
- Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти», «Камаза», «Алросы».
- Посольство Чехии вернулось в Киев.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Партия «Слуга народа» не будет поддерживать законопроект об уголовной ответственности для военнообязанных украинцев, которые в течение 15 дней не вернутся в Украину во время войны.
Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Россия наращивает авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, а также усиливает артиллерийский подразделения. Сохраняется постоянная угроза применения ракетного вооружения.
- В белорусском населенном пункте Холмич российская и белорусская военная полиция проверяют телефоны на блокпостах. Гражданским говорят, что Украина может в любую минуту напасть на Беларусь.
- Российские войска из подразделений Центрального военного округа сосредотачиваются в Белгородской и Воронежской областях.
- На Донецком и Таврическом направлениях шли боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово; продолжается штурм Мариуполя.
- В ДНР и ЛНР продолжается принудительная мобилизация. Российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории ДНР. Удалось мобилизовать только 20% от этого числа.
- На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили восемь атак ВС РФ, уничтожив один танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одну артиллерийская систему.
- Зенитные ракетные войска за сутки сбили два российских истребителя.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Австралия ввела санкции против еще 14 российских компаний.
Под ограничения среди прочих попали «Газпром», «Транснефть», «Газпром нефть», «Камаз», «Алроса», «Ростелеком» и «Русгидро».
Посольство Чехии вернулось в Киев
В соответствующем заявлении МИД Чехии говорится, что это лишь один из многих шагов, на который Прага готова пойти, чтобы выразить поддержку Украине.
Дипломатические миссии большинства государств были эвакуированы за несколько дней до начала войны. С тех пор персоналы посольств в Киев вернули Турция, Словения, Эстония, Латвия, Литва.
Минобороны РФ заявило о пожаре на ракетном крейсере «Москва»
«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РИА Новости.
Экипаж был полностью эвакуирован, сообщили в Минобороны. Пострадал ли кто-то, не уточняется.
Ранее власти Украины утверждали, что корабль был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» украинского производства и получил «очень серьезные повреждения».
«Москва» — флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.
Доброе утро. Мы продолжаем следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.