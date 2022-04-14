Издателя алтайской газеты «Листок» отправили под арест за статьи о войне

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Суд Горно-Алтайска арестовал на два месяца издателя и обозревателя оппозиционной алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова по статье о «фейках» про российских военных, сообщает Sota.

По версии Следственного комитета, в марте-апреле Михайлов опубликовал в печати и интернете «ряд записей» с заведомо ложными сведениями о целях, задачах и проведении «военной спецоперации» в Украине. Тем самым, полагает следствие, журналист «публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации».

По статье о «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) ему может грозить штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Михайлова задержали утром 13 апреля в подмосковных Люберцах, после чего самолетом отправили в Новосибирск и оттуда отвезли на машине в Горно-Алтайск. Тогда же в редакции газеты и дома у ее сотрудников прошли обыски.

Ранее Горно-Алтайский городской суд оштрафовал газету «Листок» на 300 тысяч рублей (а директора ее юрлица — на 100 тысяч рублей) по административной статье о дискредитации российской армии.

По данным , с начала российского вторжения в Украину в России были заведены по меньшей мере 993 административных дела в 78 регионах и 26 уголовных дел в 16 регионах по статьям о дискредитации военных.

Читайте также

Плакат «*** *****» — это теперь «дискредитация» армии, а замена ценников на информацию о погибших — «фейк». Как за это наказывают? 8 карточек

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь