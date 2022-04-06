США ввели санкции против дочерей Путина

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Белый дом вводит санкции против «двух взрослых дочерей» президента России Владимира Путина, сообщает агентство Associated Press.

В санкционный список также включены жена и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова и члены Совета безопасности России (в частности, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин), пишет Reuters cо ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Кроме того, Вашингтон вводит блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка (кроме операций, связанных с энергетикой). Под аналогичные санкции попадут и крупные государственные предприятия РФ (их список Минфин США представит 7 апреля), сообщает CNN.

Также США запрещают новые инвестиции в РФ и оплату российского госдолга за счет средств, находящихся под американской юрисдикцией.

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