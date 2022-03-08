Байден запретил импорт российских нефти и газа в США. Великобритания откажется от российской нефти до конца 2022 года
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Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа. Об этом сообщает Sky News.
В своем заявлении Байден отметил, что это решение принято в тесном сотрудничестве с союзниками США. По словам президента, в Вашингтоне понимают, что из-за зависимости от российских энергоносителей европейские страны не могут пойти на аналогичные шаги.
Байден также предупредил американских потребителей, что в связи с этим цены на бензин продолжат расти.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вскоре после выступления Байдена заявил, что Лондон откажется от импорта нефти и газа из России до конца 2022 года.
Ранее о запрете импорта российской нефти заявила Канада.