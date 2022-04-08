Журналист Андрей Солдатов: руководитель внешней разведки ФСБ Сергей Беседа переведен в СИЗО «Лефортово»

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Бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был отправлен под домашний арест вскоре после российского вторжения в Украину, переведен в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах.

«Его делом занимается Главное военное следственное управление СК», — пишет журналист.

В 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России. По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

О помещении Беседы под домашний арест Солдатов сообщил 11 марта. Среди причин его источники называли хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине.

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