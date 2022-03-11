Журналист Андрей Солдатов: руководителя внешней разведки ФСБ отправили под домашний арест. Официально это не подтверждено

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Руководители 5-й службы ФСБ, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу в Украине, отправлены под домашний арест, сообщил 11 марта со ссылкой на источники журналист, специалист по спецслужбам Андрей Солдатов.

Речь, по словам Солдатова, идет о главе службы Сергее Беседе и его заместителе Анатолии Болюхе.

Среди причин репрессий называют хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Служба оперативной информации и международных связей ФСБ (5-я служба) — это третья разведывательная служба в России после ГРУ и СВР. Согласно статье Андрея Солдатова на сайте «Агентура», 5-я служба «продвигает кремлевскую повестку, используя все доступные средства, в постсоветских странах» и «не только в них».

Сергей Беседа находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года за его предполагаемую роль в дестабилизации ситуации на Украине и нарушении ее суверенитета.

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