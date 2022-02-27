Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это в том числе ядерное оружие

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Президент РФ Владимир Путин приказал привести российские силы сдерживания в режим особого несения дежурства. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, сообщает «Интерфакс».

Вероятно, имеются в виду . На сайте Минобороны РФ сообщается, что в них входят ядерные силы.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — заявил Путин во время встречи.

24 февраля российский президент объявил о начале «специальной военной операции» по защите жителей Донбасса от «геноцида» и «демилитаризации и денацификации Украины». В своем обращении он также напомнил, что Россия — одна из самых мощных ядерных держав мира и «обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения».

«В этой связи ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора», — заявил тогда Путин.

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