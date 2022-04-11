The Times: Финляндия и Швеция летом подадут заявки на вступление в НАТО
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Финляндия, по данным The Times, уже в июне 2022 года подаст заявку на вступление в НАТО. Вслед за ней, пишет британская газета, о намерении вступить в Североатлантический Альянс объявит и Швеция.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил изданию американский правительственный источник, обсуждалось на переговорах министров иностранных дел стран — членов Североатлантичекского Альянса.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, как ожидается, значительно расширит возможности альянса, в том числе в сборе разведданых.
Возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, имеющих нейтральный статус, начала активно обсуждаться после вторжения России в Украину.
Представители Швеции и Финляндии, в частности, принимали участие в в заседании совета министров обороны стран-членов НАТО, который проходил в Брюсселе в середине марта.