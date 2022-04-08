ЕС ввел санкции в отношении двух дочерей Путина и главреда «Комсомольской правды» (как руководителя «любимой газеты» Путина)

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Европейская комиссия утвердила пятый пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину.

Евросоюз, в частности, расширил санкционный список российских физических и юридических лиц. В него дополнительно включены еще 18 организаций и 217 физических лиц.

Санкции, в частности, введены в отношении президента медиахолдинга «Красная звезда„Алексея Пиманова, главного редактора „Комсомольской правды“ Владимира Сунгоркина, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора „Московского комсомольца“ Павла Гусева, гендиректора ТАСС Сергея Михайлова и официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

В качестве основания введения санкций в отношении Владимира Сунгоркина Евросоюз указал в своем официальном журнале, что Владимир Путин называл „Комсомольскую правду“ „своей любимой газетой“.

В санкционный список также попали дочери Путина Мария Воронцова и Катерина Тихонова, Кирилл Шамалов (бывший муж Тихоновой), Игорь и Борис Ротенберги, сын Сулеймана Керимова Саид, а также Герман Греф и Олег Дерипаска.

Из российских компаний в санкционный список добавлены, в числе прочих „Русские машины“, концерн „Калашников“ и „Корпорация тактическое ракетное вооружение“.

Помимо этого Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении ВТБ, банка „ФК Открытие“, Новикомбанка и Совкомбанка.

Ограничительные меры также введены в отношении депутатов „так называемых“ парламентов и органов власти ДНР и ЛНР.

Пятый пакет санкций также предполагает запрет на импорт российского угля (с августа 2022 года), древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков. Также запрещается заход судов под российским флагом в порты ЕС и работа российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза (кроме перевозки продовольствия, медикаментов и гуманитарных грузов). Кроме того, ЕС решил ввести ограничения на экспорт квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта.

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