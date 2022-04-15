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Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

По данным издания, такую просьбу Зеленский сделал во время телефонного разговора, состоявшегося на текущей неделе. Байден не стал давать Зеленскому никаких обещаний, но заявил, что готов изучать предложения по усилению давления на Россию.

В список могут быть внесены государства, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Включение в список позволяет Белому дому, в частности, замораживать активы этих государств, а также накладывать санкции на третьи страны, которые ведут с ними торговлю.

Сейчас в списке четыре государства — Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

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